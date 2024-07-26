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ТЦК не сможет подать в суд на уклониста без этого перечня документов

26 июля 2024 06:30
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Судебный иск о лишении права управлять автомобилем, весь список документов
В ТЦК готовят документы по иску в суд. Фото: "АрмияInform"
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

По делу о лишении прав уклониста на управление транспортным средством территориальный центр комплектования должен предоставить в иске в суд все документы по этому делу. Также он должен подтвердить факт отправки копий этих документов истцу.

Об этом говорится в законе о мобилизации, принятом Верховной Радой 2024 года.

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Иск территориального центра комплектования против уклониста, с требованием лишить того права на управление транспортным средством, должен быть оформлен в соответствии с требованиями действующего законодательства.

Во-первых, должны быть указаны данные обеих сторон иска:

  • полное наименование истца, его местонахождение, почтовый индекс, номера средств связи, адрес электронной почты, сведения о наличии или отсутствии электронного кабинета;
  • имя (фамилия, имя и отчество) ответчика, его местожительство или пребывание, почтовый индекс, регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика при его наличии или номер и серия паспорта (если такие сведения известны истцу), известны номера средств н адреса электронной почты, сведения о наличии или отсутствии электронного кабинета.

Все требования и информирование уклониста

Также должно быть изложено полное смогу требований и обстоятельств, плюс добавлен перечень всех документов по делу.

Кроме того, истец (ТЦК) должен предоставить документы, удостоверяющие отправку копии иска и документов по делу истцу, то есть человеку, который нарушает правила военного учета.

Напомним, что в городе Радехов Львовской области мужчина проигнорировал врученную ему повестку и не явился в территориальный центр комплектования и социальной поддержки в назначенное время. Суд принял решение о лишении мужчины свободы сроком на три года.

Добавим, что жителя Киева, более двух лет скрывавшегося от мобилизации, тернопольский суд приговорил к трем годам лишения свободы.

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