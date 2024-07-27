Запрет управлять транспортным средством – советы юристов по подаче апелляции

Человек за рулем. Фото: dnipro.tv

Военнообязанный гражданин Украины, которого по решению суда лишили права управлять транспортным средством за нарушение правил военного учета, имеет право на апелляцию. Он имеет 15 дней после объявления судебного решения первой инстанции.

Об этом говорится в законе о мобилизации, принятом Верховной Радой 2024 года.

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Время апелляции

После решения суда, который по иску ТЦК может лишить военнообязанного гражданина, нарушившего правила военного учета, этот гражданин имеет право на апелляцию.

"Апелляционные жалобы могут быть поданы в течение 15 дней со дня их провозглашения", — говорится в законе.

Как долго апелляционный суд рассматривает жалобу

Апелляционный суд должен рассмотреть это дело в 15-дневный срок со дня открытия соответствующего производства.

"Решение суда апелляционной инстанции может быть обжаловано в кассационном порядке", — отмечает новый закон о мобилизации.

Напомним, что по делу о лишении прав уклоняющегося на управление транспортным средством территориальный центр комплектования должен предоставить в иске в суд все документы по этому делу. Также он должен подтвердить факт отправки копий этих документов истцу.

Добавим, если заявление ТЦК, переданное в суд на уклоняющегося, не отвечает требованиям, суд возвращает заявление истцу, предоставляя 10 дней на исправление недостатков. В случае неисправления иск считается отклоненным, что не будет мешать территориальному центру комплектования нового заявления по этому же делу.