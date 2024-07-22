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Коли суд може відмовити ТЦК у розгляді справи щодо ухилянта

22 липня 2024 18:50
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Суд над ухилянтом, причини для відмови позову ТЦК
У ТЦК під час підготовки заяви. Фото: "АрміяInform"
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Якщо заява ТЦК, передана до суду на ухилянта, не відповідає вимогам — суд повертає заяву позивачу, надаючи 10 днів на виправлення недоліків. У разі не виправлення позов вважається відхиленим, що не заважатиме територіальному центру комплектування нової заяви у цій же справі.

Про це йдеться в законі про мобілізацію, ухваленому Верховною Радою 2024 року.

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Після того, як територіальний центр комплектування передає заяву до суду, ця інстанція перевіряє заяву на відповідність усім вимогам.

"У разі недотримання вимог до заяви суд залишає позов без руху та надає позивачу строк, але не більше ніж 10 днів, для усунення недоліків", — наголошується у чинному законодавстві.

Чи може ТЦК повторно звернутися до суду

Якщо ж ТЦК не виконає усі вимоги суду, то суд має право відхилити позов та повернути його заявнику. Разом з тим це не є завершенням процесу переслідування ухилянта.

"Повернення позову не є перешкодою для повторного звернення з ним до суду після усунення його недоліків", — йдеться у законі.

Нагадаємо, що у місті Радехів Львівської області чоловік проігнорував вручену йому повістку та не з'явився до територіального центру комплектування та соціальної підтримки у призначений час. Суд ухвалив рішення про позбавлення чоловіка волі строком на три роки.

Додамо, що жителя Києва, який понад два роки ховався від мобілізації, тернопільський суд засудив до трьох років позбавлення волі.

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