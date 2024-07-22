Суд над уклонистом, причины для отказа иска ТЦК

В ТЦК при подготовке заявления. Фото: "АрмияInform"

Если заявление ТЦК, переданное в суд на уклониста, не отвечает требованиям — суд возвращает заявление истцу, предоставляя 10 дней на исправление недостатков. В случае не поправки иск считается отклоненным, что не будет мешать территориальному центру комплектования нового заявления по этому же делу.

Об этом говорится в законе о мобилизации, принятом Верховной Радой 2024 года.

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Когда суд возвращает ТЦК заявление на уклониста

После того, как территориальный центр комплектования передает заявление в суд, эта инстанция проверяет заявление на соответствие всем требованиям.

"В случае несоблюдения требований к заявлению суд оставляет иск без движения и предоставляет истцу срок, но не более 10 дней, для устранения недостатков", — отмечается в действующем законодательстве.

Может ли ТЦК повторно обратиться в суд

Если же ТЦК не выполнит все требования суда, суд имеет право отклонить иск и вернуть его заявителю. Вместе с тем это не является завершением процесса преследования уклоняющегося.

"Возвращение иска не является препятствием для повторного обращения с ним в суд после устранения его недостатков", — говорится в законе.

Напомним, что в городе Радехов Львовской области мужчина проигнорировал врученную ему повестку и не явился в территориальный центр комплектования и социальной поддержки в назначенное время. Суд принял решение о лишении мужчины свободы сроком на три года.

Добавим, что жителя Киева, более двух лет скрывавшегося от мобилизации, тернопольский суд приговорил к трем годам лишения свободы.