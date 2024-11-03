За повістку поштою, яка прострочена, можуть оштрафувати

Повістка в поштовій скрині. Ілюстративне фото: УНІАН

Громадяни України можуть отримувати повістки поштою із затримкою, коли терміни явки до військкомату вже спливли. Звичайно, в такій ситуації можна очікувати на штраф.

Адвокат Марія Левченко пояснила виданню "Стіна", що робити у такій ситуації.

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Як реагувати на повістки із затримкою

Насамперед рекомендує юрист, коли ви отримуєте поштою або від листоноші замовний лист від ТЦК, там має бути доданий паперовий зворотний корінець, де ви розписуєтеся, коли вам було фактично вручено це повідомлення.

Коли ви ставите підпис на цьому зворотному повідомленні, яке потім отримує ТЦК, що вам було отримано рекомендований лист із повісткою, обов'язково зробіть його фотографію.

Левченко наголосила, що це фото свідчить про отримання повістки із затримкою і в майбутньому знадобиться для оскарження рішення про накладення штрафу у судовому порядку.

"Потім є два варіанти розвитку подій. Перший — ви чекаєте на подальшу реакцію ТЦК. Зазвичай, вам надсилають протокол або запрошення на певну дату для розгляду справи про порушення. Ви можете відреагувати, надавши письмове пояснення, в якому вкажете, що не порушували нічого, бо повістка була вручена із затримкою, і ви вимагаєте скасувати штраф. Другий варіант — діяти заздалегідь і написати листа до ТЦК із зазначенням того, що повістка була вручена із затримкою", — розповіла Левченко.

Нагадаємо, жінок в Україні також можуть штрафувати за порушення правил військового обліку. Йдеться про тих, хто має медичну спеціальність.

Також юрист пояснював, яким чином можна оскаржити штраф від ТЦК у суді та які підстави є для цього.