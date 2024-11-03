За просроченную повестку по почте могут оштрафовать

Повестка в почтовом ящике. Иллюстративное фото: УНИАН

Граждане Украины могут получать повестки по почте с задержкой, когда сроки явки в военкомат уже истекли. Конечно, в такой ситуации можно ожидать штрафа.

Адвокат Мария Левченко объяснила изданию "Стена", что делать в такой ситуации.

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Как реагировать на повестки с задержкой

Прежде всего, рекомендует юрист, когда вы получаете по почте или от почтальона заказное письмо от ТЦК, там должно быть добавлено бумажный обратный корешок, где вы расписываетесь, когда вам было фактически вручено это сообщение.

Когда вы ставите подпись на этом обратном сообщении, которое затем получает ТЦК, что вам было получено заказное письмо с повесткой, обязательно сделайте его фотографию.

Левченко подчеркнула, что это фото свидетельствует о получении повестки с задержкой и в будущем понадобится для обжалования решения о наложении штрафа в судебном порядке.

"Затем есть два варианта развития событий. Первый — вы ждете дальнейшей реакции ТЦК. Обычно вам посылают протокол или приглашение на определенную дату для рассмотрения дела. Вы можете отреагировать, предоставив письменное объяснение, в котором укажете, что не нарушали ничего, так как повестка была вручена с задержкой, и вы требуете отменить штраф. Второй вариант — действовать заранее и написать письмо в ТЦК с указанием того, что повестка была вручена с задержкой", — рассказала Левченко.

Напомним, женщины в Украине также могут штрафовать за нарушение правил военного учета. Речь идет о тех, кто имеет медицинскую специальность.

Также юрист объяснял, как можно обжаловать штраф от ТЦК в суде и какие основания есть для этого.