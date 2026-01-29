Відео
Головна Військова економіка Повернути заброньованого з полігону — юрист пояснив метод

Повернути заброньованого з полігону — юрист пояснив метод

Дата публікації: 29 січня 2026 02:06
Розмобілізація заброньованих — юрист Ярослав Куц пояснив, як це зробити
Мобілізовані до лав ЗСУ. Ілюстративне фото: Соцмережі

В Україні зафіксовані випадки помилкової мобілізації заброньованих працівників та вилучення спецтехніки у аграріїв. Це загрожує стабільності поставок продовольства для Збройних Сил та руйнує економічний тил, але вихід із ситуації є.

Про це в ефірі програми День.LIVE повідомив член комітету Національної асоціації адвокатів України (НААУ) Ярослав Куц.

Читайте також:

Мобілізація молоковозів та дефіцит кадрів — як рятувати бізнес

За словами юриста, ТЦК іноді вилучають навіть молоковози у виробників. Це зупиняє роботу підприємств.

"Фактично тоді псується продукція, і неможливо виконати ланцюги поставок для ЗСУ в тому числі", — наголосив Куц.

В цьому балансу немає, адже армії потрібні зварювальники та водії. Проте вони ж необхідні і для роботи критичної інфраструктури, зазначає юрист.

Як повернути заброньованого із ЗСУ

Але вихід із ситуації є, вважає юрист. З грудня 2025 року працює новий алгоритм, за яким компанія має встигнути подати документи. Це важливо зробити до завершення базової загальновійськової підготовки (БЗВП).

Навіть бойова повістка після проходження ВЛК не є фінальною крапкою. Підприємство може "відіграти назад", якщо доведуть статус заброньованого.

Ярослав Куц зазначив, що ТЦК часто ігнорують бронь. Вони виконують план.

"Існують механізми, за якими навіть якщо у особи злетіло бронювання або її доставили в ТЦК — все одно компанія може подати документи", — додав він.

Це складно, але можливо. У практиці адвоката такі випадки вже були. Помилково мобілізованих спеціалістів розмобілізовують прямо з навчальних центрів. 

Нагадаємо, ми раніше писали про те, скільки може тривати розшук ТЦК порушника правил військового обліку. Також ми писали, чи можна отримати бронь після сплати штрафу від ТЦК.

фермери мобілізація бронювання ТЦК та СП юрист
Артем Кругленко - Редактор
Автор:
Артем Кругленко
