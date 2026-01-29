Розмобілізація заброньованих — юрист Ярослав Куц пояснив, як це зробити

Повернути заброньованого з полігону — юрист пояснив метод
В Україні зафіксовані випадки помилкової мобілізації заброньованих працівників та вилучення спецтехніки у аграріїв. Це загрожує стабільності поставок продовольства для Збройних Сил та руйнує економічний тил, але вихід із ситуації є.
Про це в ефірі програми День.LIVE повідомив член комітету Національної асоціації адвокатів України (НААУ) Ярослав Куц.
Мобілізація молоковозів та дефіцит кадрів — як рятувати бізнес
За словами юриста, ТЦК іноді вилучають навіть молоковози у виробників. Це зупиняє роботу підприємств.
"Фактично тоді псується продукція, і неможливо виконати ланцюги поставок для ЗСУ в тому числі", — наголосив Куц.
В цьому балансу немає, адже армії потрібні зварювальники та водії. Проте вони ж необхідні і для роботи критичної інфраструктури, зазначає юрист.
Як повернути заброньованого із ЗСУ
Але вихід із ситуації є, вважає юрист. З грудня 2025 року працює новий алгоритм, за яким компанія має встигнути подати документи. Це важливо зробити до завершення базової загальновійськової підготовки (БЗВП).
Навіть бойова повістка після проходження ВЛК не є фінальною крапкою. Підприємство може "відіграти назад", якщо доведуть статус заброньованого.
Ярослав Куц зазначив, що ТЦК часто ігнорують бронь. Вони виконують план.
"Існують механізми, за якими навіть якщо у особи злетіло бронювання або її доставили в ТЦК — все одно компанія може подати документи", — додав він.
Це складно, але можливо. У практиці адвоката такі випадки вже були. Помилково мобілізованих спеціалістів розмобілізовують прямо з навчальних центрів.
