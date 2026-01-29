Видео
Главная Военная экономика Вернуть забронированного с полигона — юрист объяснил метод

Вернуть забронированного с полигона — юрист объяснил метод

Ua ru
Дата публикации 29 января 2026 02:06
Размобилизация забронированных — юрист Ярослав Куц объяснил, как это сделать
Мобилизованные в ряды ВСУ. Иллюстративное фото: Соцсети

В Украине зафиксированы случаи ложной мобилизации забронированных работников и изъятия спецтехники у аграриев. Это угрожает стабильности поставок продовольствия для Вооруженных Сил и разрушает экономический тыл, но выход из ситуации есть.

Об этом в эфире программы День.LIVE сообщил член комитета Национальной ассоциации адвокатов Украины (НААУ) Ярослав Куц.

Читайте также:

Мобилизация молоковозов и дефицит кадров - как спасать бизнес

По словам юриста, ТЦК иногда изымают даже молоковозы у производителей. Это останавливает работу предприятий.

"Фактически тогда портится продукция, и невозможно выполнить цепи поставок для ВСУ в том числе", — подчеркнул Куц.

В этом баланса нет, ведь армии нужны сварщики и водители. Однако они же необходимы и для работы критической инфраструктуры, отмечает юрист.

Как вернуть забронированного из ВСУ

Но выход из ситуации есть, считает юрист. С декабря 2025 года работает новый алгоритм, по которому компания должна успеть подать документы. Это важно сделать до завершения базовой общевойсковой подготовки (БОВП).

Даже боевая повестка после прохождения ВЛК не является финальной точкой. Предприятие может "отыграть назад", если докажут статус забронированного.

Ярослав Куц отметил, что ТЦК часто игнорируют бронь. Они выполняют план.

"Существуют механизмы, по которым даже если у лица слетело бронирование или его доставили в ТЦК — все равно компания может подать документы", — добавил он.

Это сложно, но возможно. В практике адвоката такие случаи уже были. Ошибочно мобилизованных специалистов размобилизовывают прямо из учебных центров.

Напомним, мы ранее писали о том, сколько может длиться розыск ТЦК нарушителя правил воинского учета. Также мы писали, можно ли получить бронь после уплаты штрафа от ТЦК.

фермеры мобилизация бронирование ТЦК и СП юрист
Артем Кругленко - Редактор
Автор:
Артем Кругленко
