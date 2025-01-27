Вчений сумнівається, що ініціатива Мінєдності щодо повернення чоловіків з-за кордону спрацює

Український заробітчанин у Польщі. Фото: Фото: Новини.LIVE

План Міністерства єдності з повернення чоловіків з-за кордону на умовах бронювання та роботи на підприємствах ВПК навряд чи спрацює. Сама ідея гарна, але сумнівно, що багато українців захочуть повертатись саме на таких умовах.

Про це в інтерв'ю ТСН заявив заступник директора з наукової роботи Інституту демографії та проблем якості життя НАНУ Олександр Гладун.

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Вчений зазначив, що підтримує таку ідею, але основною перешкодою в її реалізації є низький рівень довіри населення до державних структур та їхніх обіцянок. Багато чоловіків виїхали за кордон, щоб уникнути мобілізації, і малоймовірно, що вони повернуться лише через гарантії бронювання.

"Я вважаю, що люди не надто активно на це відреагують. У них залишаться побоювання, що після виходу на запропоновану роботу їх все одно заберуть до армії", — сказав Гладун.

До того ж інциденти з представниками територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК) створюють додаткову атмосферу недовіри.

А ще не захочуть повертатись ті українці, які знайшли роботу та стабільність за кордоном. До цього їх підштовхують й уряди цих країн, зазначає вчений.

Раніше ми писали, що Кабмін оновив порядок бронювання та визначив перелік професій, які мають на це право.

А юрист пояснив, кому треба з'явитися до ТЦК для оновлення даних до 4 лютого 2025 року.