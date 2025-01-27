Ученый сомневается, что инициатива Минедности по возвращению мужчин из-за рубежа сработает

Украинский заробитчанин в Польше. Фото: Фото: Новини.LIVE

План Министерства единства по возвращению мужчин из-за рубежа на условиях бронирования и работы на предприятиях ВПК вряд ли сработает. Сама идея хорошая, но сомнительно, что многие украинцы захотят возвращаться именно на таких условиях.

Об этом в интервью ТСН заявил заместитель директора по научной работе Института демографии и проблем качества жизни НАНУ Александр Гладун.

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Ученый отметил, что поддерживает такую идею, но основным препятствием в ее реализации является низкий уровень доверия населения к государственным структурам и их обещаниям. Многие мужчины выехали за границу, чтобы избежать мобилизации, и маловероятно, что они вернутся только из-за гарантий бронирования.

"Я считаю, что люди не слишком активно на это отреагируют. У них останутся опасения, что после выхода на предложенную работу их все равно заберут в армию", — сказал Гладун.

К тому же, инциденты с представителями территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК) создают дополнительную атмосферу недоверия.

А еще не захотят возвращаться те украинцы, которые нашли работу и стабильность за рубежом. К этому их подталкивают и правительства этих стран, отмечает ученый.

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