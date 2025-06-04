Депутати хочуть дозволити порушникам військового обліку отримувати бронювання

Зварювальник на підприємстві. Ілюстративне фото: pexels.com

Народні депутати України зареєстрували законопроєкт №13335, який пропонує внести зміни до процесу бронювання працівників на критично важливих оборонних підприємствах. Згідно з проєктом закону, дозволяється укладання трудових договорів з чоловіками, які не мають належних військових документів або порушили правила мобілізації.

Відповідний законопроєкт опубліковано на сайті Верховної Ради.

Реклама

Читайте також:

Що міститься в законопроєкті

Згідно з документом, відповідна можливість надається лише протягом 45-денного випробувального періоду та не вважатиметься порушенням для роботодавця.

Бронювання на 45 днів зможуть отримати працівники оборонних підприємств, які:

не мають військово-облікового документа або він оформлений з порушеннями;

не стоять на військовому обліку;

не уточнили персональні дані;

перебувають у розшуку територіальним центром комплектування (за винятком тих, кого звинувачують у статтях 336 і 337 Кримінального кодексу — ухилення від мобілізації).

Працівник зобов'язаний привести свої документи у відповідність до законодавства протягом 45 днів. У разі невиконання цієї умови, роботодавець має право звільнити його.

Під час дії воєнного стану підприємство також може звільнити такого працівника, якщо той не наведе лад із військовим обліком у встановлений термін.

Зазначені зміни спрямовані на розв'язання проблеми нестачі кадрів на оборонних підприємствах зазначено в законопроєкті.

Нагадаємо, до 5 червня чоловіки призовного віку мають пройти повторну ВЛК. Тих, хто цю вимогу проігнорує очікують штрафи.

А ще ми інформували, що заступник міністра юстиції Андрій Гайченко пояснив, чи можуть за несплату штрафів від ТЦК та СП конфіскувати нерухомість.