Депутати хочуть дозволити порушникам військового обліку отримувати бронювання

Порушникам військового обліку дозволять бронювання — які умови
Народні депутати України зареєстрували законопроєкт №13335, який пропонує внести зміни до процесу бронювання працівників на критично важливих оборонних підприємствах. Згідно з проєктом закону, дозволяється укладання трудових договорів з чоловіками, які не мають належних військових документів або порушили правила мобілізації.
Відповідний законопроєкт опубліковано на сайті Верховної Ради.
Що міститься в законопроєкті
Згідно з документом, відповідна можливість надається лише протягом 45-денного випробувального періоду та не вважатиметься порушенням для роботодавця.
Бронювання на 45 днів зможуть отримати працівники оборонних підприємств, які:
- не мають військово-облікового документа або він оформлений з порушеннями;
- не стоять на військовому обліку;
- не уточнили персональні дані;
- перебувають у розшуку територіальним центром комплектування (за винятком тих, кого звинувачують у статтях 336 і 337 Кримінального кодексу — ухилення від мобілізації).
Працівник зобов'язаний привести свої документи у відповідність до законодавства протягом 45 днів. У разі невиконання цієї умови, роботодавець має право звільнити його.
Під час дії воєнного стану підприємство також може звільнити такого працівника, якщо той не наведе лад із військовим обліком у встановлений термін.
Зазначені зміни спрямовані на розв'язання проблеми нестачі кадрів на оборонних підприємствах зазначено в законопроєкті.
Нагадаємо, до 5 червня чоловіки призовного віку мають пройти повторну ВЛК. Тих, хто цю вимогу проігнорує очікують штрафи.
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