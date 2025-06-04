Депутаты хотят разрешить нарушителям воинского учета получать бронирование

Нарушителям воинского учета разрешат бронирование — какие условия
Народные депутаты Украины зарегистрировали законопроект №13335, который предлагает внести изменения в процесс бронирования работников на критически важных оборонных предприятиях. Согласно проекту закона, разрешается заключение трудовых договоров с мужчинами, которые не имеют надлежащих военных документов или нарушили правила мобилизации.
Соответствующий законопроект опубликован на сайте Верховной Рады.
Что содержится в законопроекте
Согласно документу, соответствующая возможность предоставляется только в течение 45-дневного испытательного периода и не будет считаться нарушением для работодателя.
Бронирование на 45 дней смогут получить работники оборонных предприятий, которые:
- не имеют военно-учетного документа или он оформлен с нарушениями;
- не стоят на воинском учете;
- не уточнили персональные данные;
- находятся в розыске территориальным центром комплектования (за исключением тех, кого обвиняют в статьях 336 и 337 Уголовного кодекса - уклонение от мобилизации).
Работник обязан привести свои документы в соответствие с законодательством в течение 45 дней. В случае невыполнения этого условия, работодатель имеет право уволить его.
Во время действия военного положения предприятие также может уволить такого работника, если тот не наведет порядок с военным учетом в установленный срок.
Указанные изменения направлены на решение проблемы нехватки кадров на оборонных предприятиях указано в законопроекте.
Напомним, до 5 июня мужчины призывного возраста должны пройти повторную ВВК. Тех, кто это требование проигнорирует — ожидают штрафы.
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