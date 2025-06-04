Депутаты хотят разрешить нарушителям воинского учета получать бронирование

Сварщик на предприятии. Иллюстративное фото: pexels.com

Народные депутаты Украины зарегистрировали законопроект №13335, который предлагает внести изменения в процесс бронирования работников на критически важных оборонных предприятиях. Согласно проекту закона, разрешается заключение трудовых договоров с мужчинами, которые не имеют надлежащих военных документов или нарушили правила мобилизации.

Соответствующий законопроект опубликован на сайте Верховной Рады.

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Что содержится в законопроекте

Согласно документу, соответствующая возможность предоставляется только в течение 45-дневного испытательного периода и не будет считаться нарушением для работодателя.

Бронирование на 45 дней смогут получить работники оборонных предприятий, которые:

не имеют военно-учетного документа или он оформлен с нарушениями;

не стоят на воинском учете;

не уточнили персональные данные;

находятся в розыске территориальным центром комплектования (за исключением тех, кого обвиняют в статьях 336 и 337 Уголовного кодекса - уклонение от мобилизации).

Работник обязан привести свои документы в соответствие с законодательством в течение 45 дней. В случае невыполнения этого условия, работодатель имеет право уволить его.

Во время действия военного положения предприятие также может уволить такого работника, если тот не наведет порядок с военным учетом в установленный срок.

Указанные изменения направлены на решение проблемы нехватки кадров на оборонных предприятиях указано в законопроекте.

Напомним, до 5 июня мужчины призывного возраста должны пройти повторную ВВК. Тех, кто это требование проигнорирует — ожидают штрафы.

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