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Понад 1,2 млн гривень — які суми виплачують пораненим військовим

17 листопада 2024 05:30
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Допомога пораненим військовим — які суми виплачують перелік та правила
Гроші. Фото: Армія.Inform
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

В Україні військові гарантовано отримують виплату одноразової грошової допомоги, якщо вони отримали будь-яке ушкодження здоров'я під час виконання бойових завдань і це призвело до інвалідності чи часткової втрати працездатності. Які суми виплачує держава та від чого залежить  розмір одноразової грошової допомоги?

Про це повідомляє Міністерство оборони України.

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Від чого залежить вид одноразової грошової допомоги

Розмір одноразової грошової допомоги пораненим військовим залежить від ступеня втрати працездатності або ж встановленої групи інвалідності. Крім того, враховують причинний зв'язок травми чи поранення із військовою службою, тобто, чи людина отримала каліцтво під час виконання обов'язків  із захисту Батьківщини, чи під час проходження військової служби.

Відтак особу обов'язково направляють на військово-лікарську комісію. Якщо там визначають, що травма, хвороба, поранення чи контузія була отримана "при захисті Батьківщини", то одноразову грошову виплату надають як при втраті працездатності, так і при встановленні групи інвалідності особи. 

Так само, якщо на ВЛК виявили, що проблеми зі здоров'ям військовий отримав на виконанні обов'язків військової служби, то виплати надають і у випадку втрати працездатності, і при встановленні групи інвалідності.

Однак, якщо комісія виявила, що травма, контузія чи поранення з'явилися під час проходження військової служби, зокрема, нещасного випадку, то виплату здійснять лише у випадку встановлення інвалідності. Важливо! При встановленні часткової втрати працездатності у відсотках, але без встановлення інвалідності виплати не здійснюють.

Як розраховують розмір виплат одноразової грошової допомоги

Загалом розмір виплати вираховують від ступеня втрати працездатності, який органи МСЕК вимірюють у відсотках, та групи інвалідності.

Які виплати передбачені військовим за втрату працездатності без установлення інвалідності

Якщо особі встановили ступінь втрати працездатності у відсотках (без установлення інвалідності):

  • розмір допомоги визначається у відсотках, які встановлено органами МСЕК, від 70-кратного прожиткового мінімуму для працездатних осіб;
  • на 1 січня календарного року відповідно до дати, зазначеної в довідці МСЕК (на 1 січня 2024 року прожитковий мінімум для працездатних осіб становить 3 028 грн.).

Наприклад, 25 % × 70 × 3 028 = 52 990 грн.

Які суми виплат передбачені військовим, які отримали інвалідність за захист Батьківщини

Якщо особі встановили групу інвалідності, то розмір допомоги визначають залежно від групи інвалідності та її причинного зв’язку — з виконанням обов’язків військової служби, зокрема із захистом Батьківщини, чи з проходженням військової служби. Крім того, враховується обов'язково розмір прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб на 1 січня календарного року.

Зокрема, станом на 2024 рік одноразова грошова допомога у разі встановлення інвалідності через захист Батьківщини чи виконання обов'язків військової служби становить:

  • 1 група інвалідності — 400-кратний прожитковий мінімум (1 211 200 грн);
  • 2 група інвалідності — 300-кратний прожитковий мінімум (908 400 грн);
  • 3 група інвалідності — 250-кратний прожитковий мінімум (757 000 грн).

Які одноразові виплати надають військовим за інвалідність під час військової служби

Також у 2024 році одноразову грошову допомогу у разі встановлення інвалідності, що пов’язана з проходженням військової служби, надається у таких сумах:

  • 1 група інвалідності — 120-кратний прожитковий мінімум (363 360 грн);
  • 2 група інвалідності — 90-кратний прожитковий мінімум (272 520 грн);
  • 3 група інвалідності — 70-кратний прожитковий мінімум (211 960 грн).

Нагадаємо, в Україні громадяни можуть отримати статус особи з інвалідністю внаслідок війни. Вони мають право на отримання пільг для житла, житлово-комунальних послуг, транспорту й не тільки — є повний перелік.

Також нещодавно Кабмін затвердив оновлений механізм виплат військовим. Хто має право на виплати від 70 тисяч до 15 млн гривень. 

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