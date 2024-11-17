Помощь раненым военным — какие суммы выплачивают перечень и правила

Более 1,2 млн гривен — какие суммы выплачивают раненым военным
В Украине военные гарантированно получают выплату единовременной денежной помощи, если они получили какое-либо повреждение здоровья во время выполнения боевых задач, что привело к инвалидности или частичной потере трудоспособности. Какие суммы выплачивает государство и от чего зависит размер единовременного пособия?
Об этом сообщает Министерство обороны Украины.
От чего зависит вид единовременной денежной помощи
Размер единовременной денежной помощи раненым военным зависит от степени потери трудоспособности или установленной группе инвалидности. Кроме того, учитывают причинную связь травмы или ранения с военной службой, то есть, получил ли человек увечье во время исполнения обязанностей для защиты Родины, или во время прохождения военной службы.
Следовательно, лицо обязательно направляется на военно-врачебную комиссию. Если там определяют, что травма, болезнь, ранение или контузия были получены "при защите Родины", то единовременную денежную выплату предоставляют как при потере трудоспособности, так и при установлении группы инвалидности лица.
Так же если на ВВК обнаружили, что проблемы со здоровьем военный получил на исполнении обязанностей военной службы, то выплаты предоставляются и в случае потери трудоспособности, и при установлении группы инвалидности.
Однако если комиссия обнаружила, что травма, контузия или ранения появились во время прохождения военной службы, в частности, несчастного случая, то выплату произведут только в случае установления инвалидности. Важно! При установлении частичной утраты трудоспособности в процентах, но без установления инвалидности выплаты не производят.
Как рассчитывают размер выплат единовременного денежного пособия
В целом размер выплаты рассчитывается от степени потери трудоспособности, которую органы МСЭК измеряют в процентах и группе инвалидности.
Какие выплаты предусмотрены военным за утрату трудоспособности без установления инвалидности
Если лицу установили степень утраты трудоспособности в процентах (без установления инвалидности):
- размер пособия определяется в процентах, установленных органами МСЭК, от 70-кратного прожиточного минимума для трудоспособных лиц;
- на 1 января календарного года согласно дате, указанной в справке МСЭК (на 1 января 2024 прожиточный минимум для трудоспособных лиц составляет 3 028 грн.).
Например, 25% × 70 × 3028 = 52990 грн.
Какие суммы выплат предусмотрены военным, получившим инвалидность за защиту Родины
Если лицу установили группу инвалидности, то размер пособия определяют в зависимости от группы инвалидности и ее причинной связи с исполнением обязанностей военной службы, в том числе с защитой Родины, или с прохождением военной службы. Кроме того, обязательно учитывается размер прожиточного минимума, установленного для трудоспособных лиц на 1 января календарного года.
В частности, по состоянию на 2024 год единовременная денежная помощь в случае установления инвалидности через защиту Родины или исполнения обязанностей военной службы составляет:
- 1 группа инвалидности 400-кратный прожиточный минимум (1211200 грн);
- 2 группа инвалидности 300-кратный прожиточный минимум (908400 грн);
- 3 группа инвалидности 250-кратный прожиточный минимум (757 000 грн).
Какие единовременные выплаты предоставляются военным за инвалидность во время военной службы
Также в 2024 году единовременное пособие в случае установления инвалидности, связанной с прохождением военной службы предоставляется в следующих суммах:
- 1 группа инвалидности 120-кратный прожиточный минимум (363 360 грн);
- 2 группа инвалидности 90-кратный прожиточный минимум (272520 грн);
- 3 группа инвалидности 70-кратный прожиточный минимум (211960 грн).
Напомним, в Украине граждане могут получить статус личности с инвалидностью в результате войны. Они имеют право на получение льгот для жилья, жилищно-коммунальных услуг, транспорта и не только – есть полный перечень.
Также недавно Кабмин утвердил обновленный механизм выплат военным. Кто имеет право на выплаты от 70 тысяч до 15 млн. гривен.
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