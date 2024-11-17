Помощь раненым военным — какие суммы выплачивают перечень и правила

Деньги. Фото: Армія.Inform

В Украине военные гарантированно получают выплату единовременной денежной помощи, если они получили какое-либо повреждение здоровья во время выполнения боевых задач, что привело к инвалидности или частичной потере трудоспособности. Какие суммы выплачивает государство и от чего зависит размер единовременного пособия?

Об этом сообщает Министерство обороны Украины.

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От чего зависит вид единовременной денежной помощи

Размер единовременной денежной помощи раненым военным зависит от степени потери трудоспособности или установленной группе инвалидности. Кроме того, учитывают причинную связь травмы или ранения с военной службой, то есть, получил ли человек увечье во время исполнения обязанностей для защиты Родины, или во время прохождения военной службы.

Следовательно, лицо обязательно направляется на военно-врачебную комиссию. Если там определяют, что травма, болезнь, ранение или контузия были получены "при защите Родины", то единовременную денежную выплату предоставляют как при потере трудоспособности, так и при установлении группы инвалидности лица.

Так же если на ВВК обнаружили, что проблемы со здоровьем военный получил на исполнении обязанностей военной службы, то выплаты предоставляются и в случае потери трудоспособности, и при установлении группы инвалидности.

Однако если комиссия обнаружила, что травма, контузия или ранения появились во время прохождения военной службы, в частности, несчастного случая, то выплату произведут только в случае установления инвалидности. Важно! При установлении частичной утраты трудоспособности в процентах, но без установления инвалидности выплаты не производят.

Как рассчитывают размер выплат единовременного денежного пособия

В целом размер выплаты рассчитывается от степени потери трудоспособности, которую органы МСЭК измеряют в процентах и группе инвалидности.

Какие выплаты предусмотрены военным за утрату трудоспособности без установления инвалидности

Если лицу установили степень утраты трудоспособности в процентах (без установления инвалидности):

размер пособия определяется в процентах, установленных органами МСЭК, от 70-кратного прожиточного минимума для трудоспособных лиц;

на 1 января календарного года согласно дате, указанной в справке МСЭК (на 1 января 2024 прожиточный минимум для трудоспособных лиц составляет 3 028 грн.).

Например, 25% × 70 × 3028 = 52990 грн.

Какие суммы выплат предусмотрены военным, получившим инвалидность за защиту Родины

Если лицу установили группу инвалидности, то размер пособия определяют в зависимости от группы инвалидности и ее причинной связи с исполнением обязанностей военной службы, в том числе с защитой Родины, или с прохождением военной службы. Кроме того, обязательно учитывается размер прожиточного минимума, установленного для трудоспособных лиц на 1 января календарного года.

В частности, по состоянию на 2024 год единовременная денежная помощь в случае установления инвалидности через защиту Родины или исполнения обязанностей военной службы составляет:

1 группа инвалидности 400-кратный прожиточный минимум (1211200 грн);

2 группа инвалидности 300-кратный прожиточный минимум (908400 грн);

3 группа инвалидности 250-кратный прожиточный минимум (757 000 грн).

Какие единовременные выплаты предоставляются военным за инвалидность во время военной службы

Также в 2024 году единовременное пособие в случае установления инвалидности, связанной с прохождением военной службы предоставляется в следующих суммах:

1 группа инвалидности 120-кратный прожиточный минимум (363 360 грн);

2 группа инвалидности 90-кратный прожиточный минимум (272520 грн);

3 группа инвалидности 70-кратный прожиточный минимум (211960 грн).

Напомним, в Украине граждане могут получить статус личности с инвалидностью в результате войны. Они имеют право на получение льгот для жилья, жилищно-коммунальных услуг, транспорта и не только – есть полный перечень.

Также недавно Кабмин утвердил обновленный механизм выплат военным. Кто имеет право на выплаты от 70 тысяч до 15 млн. гривен.