Пільги для людей з інвалідністю внаслідок війни — хто отримає та в чому допомога

Ветерани війни в реабілітаційному центрі. Фото: УНІАН

В Україні громадяни можуть отримати статус особи з інвалідністю внаслідок війни. Йдеться про тих, хто отримав інвалідність внаслідок поранення, контузії, каліцтва чи захворювань під час участі в бойових діях та заходах із забезпечення національної безпеки й оборони у війні проти Росії. Таким особам держава гарантує пільги.

На які пільги мають право особи з інвалідністю внаслідок війни читайте на Новини.LIVE.

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Надання пільг особам з інвалідністю внаслідок війни гарантує стаття 12 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту".

Пільги на ліки та лікування для осіб з інвалідністю внаслідок війни

безкоштовне одержання ліків, лікарських засобів, імунобіологічних препаратів та виробів медичного призначення за рецептами лікарів;

першочергове безкоштовне протезування зубів, окрім процедури із застосуванням дорогоцінних металів;

безкоштовне забезпечення санатрно-курортним лікуванням або видача компенсації вартості у випадку самостійного санатрно-курортного лікування;

користування поліклініками та госпіталями, до яких вони були прикріплені за попереднім місцем роботи при виході на пенсію (незалежно від часу виходу на пенсію) чи зміні місця роботи;

щорічне медичне обстеження і диспансеризація із залученням необхідних спеціалістів;

першочергове обслуговування в лікувально-профілактичних закладах, аптеках та першочергова госпіталізація;

Пільги на житло та комунальні послуги для осіб з інвалідністю внаслідок війни

право на отримання 75% знижки плати за користування житлом (квартплата) в межах норм, передбачених чинним законодавством (21 кв. метр загальної площі житла на кожну особу, яка постійно проживає у житловому приміщенні (будинку) і має право на знижку плати, та додатково 10,5 кв. метра на сім'ю);

75% знижка на користування комунальними послугами (газ, електроенергія та інші послуги), а також скраплений балонний газ для побутових потреб в межах середніх норм споживання;

75% знижка на вартість палива у межах норм, встановлених для продажу населенню. Вона передбачена для осіб, які проживають у будинках, що не мають центрального опалення;

першочергове забезпечення жилою площею осіб, які потребують поліпшення житлових умов, та першочергове відведення земельних ділянок для індивідуального житлового будівництва, садівництва і городництва, першочерговий ремонт жилих будинків і квартир цих осіб та забезпечення їх паливом;

право на отримання позики на будівництво, реконструкцію чи капітальний ремонт будинків і подвірних будівель, приєднання їх до інженерних мереж, комунікацій, а також позики на будівництво або придбання дачних будинків і благоустрій садових ділянок з погашенням її протягом 10 років починаючи з п'ятого року після закінчення будівництва;

першочергове право на вступ до житлово-будівельних (житлових) кооперативів, кооперативів по будівництву та експлуатації колективних гаражів, стоянок для транспортних засобів та їх технічне обслуговування, до садівницьких товариств, на придбання матеріалів для індивідуального будівництва і садових будинків;

позачергове користування всіма послугами зв'язку та позачергове встановлення на пільгових умовах квартирних телефонів, проте, здійснюється оплата у розмірі 20% від тарифів вартості основних та 50% — додаткових робіт. Абонементна плата за користування телефоном встановлюється у розмірі 50% від затверджених тарифів.

Пільги на проїзд для осіб з інвалідністю внаслідок війни

безплатний проїзд усіма видами міського пасажирського транспорту, автотранспортом загального користування в сільській місцевості. Також пільга поширюється на залізничний і водний транспорт приміського сполучення та автобуси приміських, міжміських, внутрішньорайонних та міжобласних автобусів незалежно від відстані та місць проживання, але за наявності посвідчення встановленого зразка, а в разі запровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду — також електронного квитка, який видається на безоплатній основі;

безплатний проїзд раз на два роки (туди і назад) залізничним, водним, повітряним або міжміським автомобільним транспортом, незалежно від наявності залізничного сполучення, або проїзд один раз на рік (туди і назад) вказаними видами транспорту з 50-процентною знижкою;

Пільги щодо відпусток та роботи для осіб з інвалідністю внаслідок війни

особи з інвалідністю внаслідок війни мають право отримати виплату по тимчасовій непрацездатності в розмірі 100% середньої заробітної плати незалежно від стажу роботи;

право на використання чергової щорічної відпустки у зручний для них час, а також одержання додаткової відпустки із збереженням заробітної плати строком 14 календарних днів на рік;

переважне право залишитися на роботі при скорочені штату працівників через зміни в організації виробництва і праці та на працевлаштування у разі ліквідації підприємства, установи, організації;

пільги зі сплати податків, зборів, мита та інших платежів до бюджету відповідно до податкового та митного законодавства;

Пільги на першочергове обслуговування для осіб з інвалідністю внаслідок війни

першочергове обслуговування підприємствами, установами та організаціями служби побуту, громадського харчування, житлово-комунального господарства, міжміського транспорту;

позачергове обслуговування закладами та установами, що надають соціальні послуги з догляду. Якщо відсутня можливість здійснення такого обслуговування закладами соціального захисту населення, то відшкодовуються витрати, пов'язані з доглядом за цим ветераном війни, в порядку і розмірах, встановлених чинним законодавством;

переважне право на вступ до закладів вищої, фахової передвищої освіти, право на позаконкурсний вступ до закладів професійної (професійно-технічної) освіти і на курси для одержання відповідних професій.

Нагадаємо, члени сім'ї військового зі статусом учасника бойових дій (УБД) мають право на пільги та інші соціальні гарантії.

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