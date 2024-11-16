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Які пільги дає держава особам з інвалідністю внаслідок війни

16 листопада 2024 06:45
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Пільги для людей з інвалідністю внаслідок війни — хто отримає та в чому допомога
Ветерани війни в реабілітаційному центрі. Фото: УНІАН
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

В Україні громадяни можуть отримати статус особи з інвалідністю внаслідок війни. Йдеться про тих, хто отримав інвалідність внаслідок поранення, контузії, каліцтва чи захворювань під час участі в бойових діях та заходах із забезпечення національної безпеки й оборони у війні проти Росії. Таким особам держава гарантує пільги.

На які пільги мають право особи з інвалідністю внаслідок війни читайте на Новини.LIVE.

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Який закон гарантує пільги для осіб з інвалідністю внаслідок війни

Надання пільг особам з інвалідністю внаслідок війни гарантує стаття 12 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту".

Пільги на ліки та лікування для осіб з інвалідністю внаслідок війни

  • безкоштовне одержання ліків, лікарських засобів, імунобіологічних препаратів та виробів медичного призначення за рецептами лікарів;
  • першочергове безкоштовне протезування зубів, окрім процедури із застосуванням дорогоцінних металів;
  • безкоштовне забезпечення санатрно-курортним лікуванням або видача компенсації вартості у випадку самостійного санатрно-курортного лікування;
  • користування поліклініками та госпіталями, до яких вони були прикріплені за попереднім місцем роботи при виході на пенсію (незалежно від часу виходу на пенсію) чи зміні місця роботи;
  • щорічне медичне обстеження і диспансеризація із залученням необхідних спеціалістів;
  • першочергове обслуговування в лікувально-профілактичних закладах, аптеках та першочергова госпіталізація;

Пільги на житло та комунальні послуги для осіб з інвалідністю внаслідок війни

  • право на отримання 75% знижки плати за користування житлом (квартплата) в межах норм, передбачених чинним законодавством (21 кв. метр загальної площі житла на кожну особу, яка постійно проживає у житловому приміщенні (будинку) і має право на знижку плати, та додатково 10,5 кв. метра на сім'ю);
  • 75% знижка на користування комунальними послугами (газ, електроенергія та інші послуги), а також скраплений балонний газ для побутових потреб в межах середніх норм споживання;
  • 75% знижка на вартість палива у межах норм, встановлених для продажу населенню. Вона передбачена для осіб, які проживають у будинках, що не мають центрального опалення;
  • першочергове забезпечення жилою площею осіб, які потребують поліпшення житлових умов, та першочергове відведення земельних ділянок для індивідуального житлового будівництва, садівництва і городництва, першочерговий ремонт жилих будинків і квартир цих осіб та забезпечення їх паливом;
  • право на отримання позики на будівництво, реконструкцію чи капітальний ремонт будинків і подвірних будівель, приєднання їх до інженерних мереж, комунікацій, а також позики на будівництво або придбання дачних будинків і благоустрій садових ділянок з погашенням її протягом 10 років починаючи з п'ятого року після закінчення будівництва;
  • першочергове право на вступ до житлово-будівельних (житлових) кооперативів, кооперативів по будівництву та експлуатації колективних гаражів, стоянок для транспортних засобів та їх технічне обслуговування, до садівницьких товариств, на придбання матеріалів для індивідуального будівництва і садових будинків;
  • позачергове користування всіма послугами зв'язку та позачергове встановлення на пільгових умовах квартирних телефонів, проте, здійснюється оплата у розмірі 20% від тарифів вартості основних та 50% — додаткових робіт. Абонементна плата за користування телефоном встановлюється у розмірі 50% від затверджених тарифів.

Пільги на проїзд для осіб з інвалідністю внаслідок війни

  • безплатний проїзд усіма видами міського пасажирського транспорту, автотранспортом загального користування в сільській місцевості. Також пільга поширюється на залізничний і водний транспорт приміського сполучення та автобуси приміських, міжміських, внутрішньорайонних та міжобласних автобусів незалежно від відстані та місць проживання, але за наявності посвідчення встановленого зразка, а в разі запровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду — також електронного квитка, який видається на безоплатній основі;
  • безплатний проїзд раз на два роки (туди і назад) залізничним, водним, повітряним або міжміським автомобільним транспортом, незалежно від наявності залізничного сполучення, або проїзд один раз на рік (туди і назад) вказаними видами транспорту з 50-процентною знижкою;

Пільги щодо відпусток та роботи для осіб з інвалідністю внаслідок війни

  • особи з інвалідністю внаслідок війни мають право отримати виплату по тимчасовій непрацездатності в розмірі 100% середньої заробітної плати незалежно від стажу роботи;
  • право на використання чергової щорічної відпустки у зручний для них час, а також одержання додаткової відпустки із збереженням заробітної плати строком 14 календарних днів на рік;
  • переважне право залишитися на роботі при скорочені штату працівників через зміни в організації виробництва і праці та на працевлаштування у разі ліквідації підприємства, установи, організації;
  • пільги зі сплати податків, зборів, мита та інших платежів до бюджету відповідно до податкового та митного законодавства;

Пільги на першочергове обслуговування для осіб з інвалідністю внаслідок війни

  • першочергове обслуговування підприємствами, установами та організаціями служби побуту, громадського харчування, житлово-комунального господарства, міжміського транспорту;
  • позачергове обслуговування закладами та установами, що надають соціальні послуги з догляду. Якщо відсутня можливість здійснення такого обслуговування закладами соціального захисту населення, то відшкодовуються витрати, пов'язані з доглядом за цим ветераном війни, в порядку і розмірах, встановлених чинним законодавством;
  • переважне право на вступ до закладів вищої, фахової передвищої освіти, право на позаконкурсний вступ до закладів професійної (професійно-технічної) освіти і на курси для одержання відповідних професій.

Нагадаємо, члени сім'ї військового зі статусом учасника бойових дій (УБД) мають право на пільги та інші соціальні гарантії

Також ми пояснювали, як військовий зі статусом УБД може здобути освіту та отримувати стипендію.

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