Льготы для людей с инвалидностью вследствие войны — кто получит и в чем помощь

Ветераны войны в центре реабилитации. Фото: УНИАН

В Украине граждане могут получить статус лица с инвалидностью в результате войны. Речь идет о тех, кто получил инвалидность в результате ранения, контузии, увечья или заболеваний при участии в боевых действиях и мероприятиях по обеспечению национальной безопасности и обороны в войне против России. Таким лицам государство гарантирует льготы.

На какие льготы имеют право лица с инвалидностью в результате войны, читайте на Новини.LIVE.

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Предоставление льгот лицам с инвалидностью в результате войны гарантирует статья 12 Закона Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты".

Льготы на лекарства и лечение для лиц с инвалидностью в результате войны

бесплатное получение лекарства, лекарственных средств, иммунобиологических препаратов и изделий медицинского назначения по рецептам врачей;

первоочередное бесплатное протезирование зубов, кроме процедуры с применением драгоценных металлов;

бесплатное обеспечение санатрно-курортным лечением или выдача компенсации стоимости в случае самостоятельного санатрно-курортного лечения;

пользование поликлиниками и госпиталями, к которым они были прикреплены за предыдущим местом работы при выходе на пенсию (независимо от времени выхода на пенсию) или смене места работы;

ежегодное медицинское обследование и диспансеризация с привлечением необходимых специалистов;

первоочередное обслуживание в лечебно-профилактических учреждениях, аптеках и первоочередная госпитализация;

Льготы на жилье и коммунальные услуги для лиц с инвалидностью в результате войны

право на получение 75% скидки платы за пользование жильем (квартплата) в пределах норм, предусмотренных действующим законодательством (21 кв. метр общей площади жилья на каждое лицо, постоянно проживающее в жилом помещении (доме) и имеющее право на скидку платы, и дополнительно 10,5 кв. м на семью);

75% скидка на пользование коммунальными услугами (газ, электроэнергия и другие услуги), а также сжиженный баллонный газ для бытовых нужд в пределах средних норм потребления;

75% скидка на стоимость топлива в пределах норм, установленных для продажи населению. Она предусмотрена для лиц, проживающих в домах, не имеющих центрального отопления;

первоочередное обеспечение жилой площадью лиц, нуждающихся в улучшении жилищных условий, и первоочередной отвод земельных участков для индивидуального жилищного строительства, садоводства и огородничества, первоочередной ремонт жилых домов и квартир этих лиц и обеспечение их топливом;

право на получение ссуды на строительство, реконструкцию или капитальный ремонт домов и подворных зданий, присоединение их к инженерным сетям, коммуникациям, а также ссуды на строительство или приобретение дачных домов и благоустройство садовых участков с погашением его в течение 10 лет начиная с пятого года после окончание строительства;

первоочередное право на вступление в жилищно-строительные (жилищные) кооперативы, кооперативы по строительству и эксплуатации коллективных гаражей, стоянок для транспортных средств и их техническое обслуживание, в садоводческие товарищества, на приобретение материалов для индивидуального строительства и садовых домов;

внеочередное пользование всеми услугами связи и внеочередная установка на льготных условиях квартирных телефонов, однако, производится оплата в размере 20% от тарифов стоимости основных и 50% — дополнительных работ. Абонементная плата за использование телефона устанавливается в размере 50% от утвержденных тарифов.

Льготы на проезд для лиц с инвалидностью в результате войны

бесплатный проезд по всем видам городского пассажирского транспорта, автотранспорту общего пользования в сельской местности. Также льгота распространяется на железнодорожный и водный транспорт пригородного сообщения и автобусы пригородных, междугородных, внутрирайонных и межобластных автобусов независимо от расстояния и мест жительства, но при наличии удостоверения установленного образца, а в случае внедрения автоматизированной системы учета оплаты проезда — также электронного билета, выдаваемого на безвозмездной основе;

бесплатный проезд раз в два года (туда и обратно) железнодорожным, водным, воздушным или междугородным автомобильным транспортом, независимо от наличия железнодорожного сообщения или проезд один раз в год (туда и обратно) указанными видами транспорта с 50% скидкой;

Льготы по отпускам и работе для лиц с инвалидностью в результате войны

лица с инвалидностью в результате войны имеют право получить выплату по временной нетрудоспособности в размере 100% от средней заработной платы независимо от стажа работы;

право на использование очередного ежегодного отпуска в удобное для них время, а также получение дополнительного отпуска с сохранением заработной платы сроком 14 календарных дней в году;

преимущественное право остаться на работе при сокращении штата работников из-за изменений в организации производства и труда и на трудоустройство в случае ликвидации предприятия, учреждения, организации;

льготы по уплате налогов, сборов, пошлин и других платежей в бюджет в соответствии с налоговым и таможенным законодательством;

Льготы на первоочередное обслуживание для лиц с инвалидностью в результате войны

первоочередное обслуживание предприятиями, учреждениями и организациями службы быта, общепита, жилищно-коммунального хозяйства, междугороднего транспорта;

внеочередное обслуживание учреждениями и учреждениями, предоставляющими социальные услуги по уходу. Если отсутствует возможность осуществления такого обслуживания учреждениями социальной защиты населения, возмещаются расходы, связанные с уходом за этим ветераном войны, в порядке и размерах, установленных действующим законодательством;

преимущественное право на поступление в заведения высшего, профессионального высшего образования, право на внеконкурсное поступление в заведения профессионального (профессионально-технического) образования и на курсы для получения соответствующих профессий.

Напомним, члены семьи военного со статусом участника боевых действий (УБД) имеют право на льготы и другие социальные гарантии.

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