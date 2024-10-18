Кредити військовим — які пільги мають захисники та подружжя

Український військовий з родиною. Фото: ZUMA Press Wire

В Україні поширена думка, що військовослужбовці та їхні подружжя звільнені від сплати кредитів, але це не зовсім так. Обов'язок сплачувати кредити зберігається, проте для військових діють спеціальні пільги.

Про те, які пільги існують для військових та як ними скористатися, розповіли на порталі Жмеринської міської ради.

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Пільги по кредитах для військових

Військовослужбовці та їхні подружжя мають право не здійснювати платежі за:

користування кредитом;

прострочення платежів;

невиконання зобов’язань під час особливого періоду.

Цими пільгами можуть скористатися також дружини та чоловіки військовослужбовців.

Пільги повинні надаватися не лише банками, а й кредитними спілками, ломбардами та іншими фінансовими установами. Проте, якщо мова йде про кредит на автомобіль, будинок чи квартиру, військовослужбовці все ж повинні сплачувати відсотки, а також нараховані страхові виплати, штрафи та пені, оскільки ці пільги не поширюються на кредити для придбання транспортних засобів або нерухомості.

Варто зазначити, що пільги не активуються автоматично - військовослужбовцям необхідно письмово повідомити кредитора про проходження служби та надати відповідні підтверджуючі документи.

Як отримати пільги

Для отримання пільг військовослужбовцям потрібно подати кредитодавцю певний перелік документів:

Для військовослужбовців: військовий квиток з відповідними службовими відмітками, наказ про призов на військову службу.

військовий квиток з відповідними службовими відмітками, наказ про призов на військову службу. Для резервістів: наказ про зарахування до списків військової частини.

наказ про зарахування до списків військової частини. Для дружин і чоловіків військовослужбовців: витяг з ДРАЦСу про державну реєстрацію шлюбу (у витягу мають бути вказані ПІБ подружжя, а дата видачі — не більше року до моменту подання документів у банк) та документ, що підтверджує право військовослужбовця на отримання пільгових умов обслуговування кредиту залежно від категорії.

Далі необхідно звернутися до банку з такими заявами:

Провести звірку зобов’язань та отримати довідку про залишок заборгованості за кредитом, включаючи суму тіла кредиту, відсотки, комісії, штрафи тощо.

Заявити про звільнення від сплати відсотків, комісій, штрафів за кредитом, а також про звільнення від сплати страхових платежів, якщо такі передбачені кредитним договором.

Що робити у разі відмови

Якщо банк або інша фінансова установа відмовилася задовольнити вашу заяву або подала на вас позов, юристи підкреслюють, що такі дії є неправомірними.

У такому випадку варто звернутися з письмовою скаргою до керівництва фінансової установи або безпосередньо до Національного банку України, який має право перевірити діяльність фінансової установи та усунути виявлені порушення.

Що ще варто знати

Нагадаємо, українським військовослужбовцям та членам їхніх родин належить право на пільги з оплати комунальних послуг. Залежно від видів пільг передбачені знижки від 50% до 100%.

Також ми писали, що заробітна плата українських військовослужбовців перебуває у топі за розміром під час війни. Доплати для мобілізованих бійців на передовій у певних випадках можуть сягати понад 243 тис. гривень.