Пільги на комунальні послуги до 100% — хто з військових має право на допомогу

Гроші та комунальні платіжки. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Українським військовослужбовцям та членам їхніх родин належить право на пільги з оплати комунальних послуг. Залежно від видів пільг передбачені знижки від 50% до 100%.

Про це йдеться у матеріалах порталу Безплатної правничої допомоги (БПД).

Читайте також:

Хто має право на пільги та які види передбачені

Оформити пільги з оплати комунальних послуг можуть кілька категорій громадян. Таке право надається:

учасникам війни (ст. 8, 9 закону "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соцзахисту") — 50%;

членам родин загиблих — 50%;

учасникам бойових дій — 75% знижки;

особам з інвалідністю внаслідок війни — 100%.

Що стосується членів родини пільговиків, то йдеться про:

дружин та чоловіків;

неповнолітніх дітей;

неодружених повнолітніх дітей, визнаних особами з інвалідністю з дитинства першої та другої групи або особами з інвалідністю першої групи;

осіб, які проживають разом з особою з інвалідністю через війну першої групи та доглядають, за умови, що особа з інвалідністю не перебуває у шлюбі;

непрацездатних батьків;

людей, які перебувають під опікою або піклуванням громадянина, котрий має право на пільги та проживає спільно.

Передбачаються наступні види пільг:

75% знижки — за користування житлом (на кожну особу, яка постійно проживає, припадає в межах 21 кв. м площі житла та додатково 10,5 кв. м на всю родину);

75% знижки — за житлово-комунальні послуги у рамках середніх норм споживання (світло, природний газ, інше). Середні норми споживання зазначені в урядовій постанові №409;

75% знижки — за придбання палива (скраплений газ, дрова, вугілля, вугільні брикети, пальне побутове, торф'яні брикети, гас освітлювальний, торф паливний кусковий) для будинків, що не мають центрального опалення;

75% знижки — за плату за природний газ для опалення житла для сімей з непрацездатних осіб — 75% (нормативна опалювальна площа у подвійному розмірі — 42 кв. м на кожну особу та 21 кв. м додатково на родину).

Правила оформлення пільг та які потрібні документи

Для того, щоб оформити пільги на комунальні послуги, потрібно мати посвідчення пільговика:

учасника бойових дій;

особи з інвалідністю у результаті війни;

члена родини загиблого.

Для того, щоб подати заяву на оформлення замість військового, треба додати документ, де підтверджується споріднений зв'язок/законність подання інтересів пільговика. Йдеться про:

свідоцтво про шлюб;

свідоцтво про народження;

пенсійне посвідчення;

рішення суду про призначення опікуна.

В органи Пенсійного фонду необхідно подати дві заяви:

про внесення відомостей до Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги;

про надання пільг на оплату комунальних послуг.

Для того, щоб подати таку заяву, необхідно також надати паспорт, документ, де підтверджується право на відповідну пільгу, картку платника податків та заяву про надання пільг на оплату комунальних послуг, придбання твердого палива та зрідженого газу.

Що ще варто знати

Нагадаємо, українські пенсіонери можуть скористатися низкою пільг, які передбачає законодавство. Загалом для людей похилого віку є шість основних видів пільг.

Також ми писали, що у жовтні 2024 року більшості домогосподарств право на житлову субсидію на опалювальний сезон 2024/2025 продовжать автоматично, проте деяким громадянам необхідно подати нові заяви. Також у холодний період українці отримають більші суми допомоги.