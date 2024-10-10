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Военные имеют право на коммунальные льготы до 100% — какие требования

10 октября 2024 08:45
Ксения Симонова - Редактор
Льготы на коммунальные услуги до 100% — кто из военных имеет право на помощь
Деньги и коммунальные платежи. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
Ксения Симонова - Редактор

Украинским военнослужащим и членам их семей принадлежит право на льготы по оплате коммунальных услуг. В зависимости от видов льгот предусмотрены скидки от 50 до 100%.

Об этом говорится в материалах портала Бесплатной юридической помощи (БПД).

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Кто имеет право на льготы и какие виды предусмотрены

Оформить льготы по оплате коммунальных услуг могут несколько категорий людей. Такое право предоставляется:

  • участникам войны (ст. 8, 9 закона "О статусе ветеранов войны, гарантиях их соцзащиты") — 50%;
  • членам семей погибших — 50%;
  • участникам боевых действий — 75% скидки;
  • лицам с инвалидностью в результате войны — 100%.

Что касается членов семьи льготников, то речь идет о:

  • женах и мужьях;
  • несовершеннолетних детях;
  • холостых совершеннолетних детей, признанных лицами с инвалидностью с детства первой и второй группы или лицами с инвалидностью первой группы;
  • лицах, проживающих вместе с лицом с инвалидностью из-за войны первой группы и ухаживают, при условии, что лицо с инвалидностью не состоит в браке;
  • нетрудоспособных родителях;
  • людях, которые находятся под опекой или попечительством гражданина, имеющего право на льготы и проживающего совместно.

Предусматриваются следующие виды льгот:

  • 75% скидки — за пользование жильем (на каждое лицо, постоянно проживающее в жилье, в пределах 21 кв. м площади жилья и дополнительно 10,5 кв. м на всю семью);
  • 75% скидки — за жилищно-коммунальные услуги в рамках средних норм потребления (свет, природный газ, другое). Средние нормы потребления указаны в правительственном постановлении №409;
  • 75% скидки — за приобретение топлива (сжиженный газ, дрова, уголь, угольные брикеты, горючее бытовое, торфяные брикеты, керосин осветительный, торф топливный кусковой) для домов, не имеющих центрального отопления;
  • 75% скидки — за плату за природный газ для отопления жилья для семей из нетрудоспособных лиц — 75% (нормативная отопительная площадь в двойном размере — 42 кв. м на каждого человека и 21 кв. м дополнительно на семью).

Правила оформления льгот и необходимые документы

Для того, чтобы оформить льготы на коммунальные услуги, нужно иметь удостоверение льготника:

  • участника боевых действий;
  • лица с инвалидностью в результате войны;
  • члена семьи погибшего.

Чтобы подать заявление на оформление вместо военного, нужно добавить документ, где подтверждается родственная связь/законность представления интересов льготника. Речь идет о:

  • свидетельстве о браке;
  • свидетельстве о рождении;
  • пенсионном удостоверении;
  • решении суда о назначении опекуна.

В органы Пенсионного фонда необходимо подать два заявления:

  • о внесении сведений в Единый государственный автоматизированный реестр лиц, имеющих право на льготы;
  • о предоставлении льгот по оплате коммунальных услуг.

Чтобы подать такое заявление, необходимо также предоставить паспорт, документ, где подтверждается право на соответствующую льготу, карточку налогоплательщика и заявление о предоставлении льгот на оплату коммунальных услуг, приобретение твердого топлива и сжиженного газа.

Что еще стоит знать

Напомним, украинские пенсионеры могут воспользоваться рядом льгот, предусматриваемых законодательством. В целом для пожилых людей есть шесть основных видов льгот.

Также мы писали, что в октябре 2024 года большинство домохозяйств право на жилищную субсидию на отопительный сезон 2024/2025 продолжат автоматически, однако некоторым гражданам необходимо подать новые заявления. Также в холодный период украинцы получат большую сумму помощи.

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