Кредиты военным — какие льготы имеют защитники и супруги

Украинский военный с семьей. Фото: ZUMA Press Wire

В Украине распространено мнение, что военнослужащие и их супруги освобождены от уплаты кредитов, но это не совсем так. Обязанность платить кредиты сохраняется, однако для военных действуют специальные льготы.

О том, какие льготы существуют для военных и как ими воспользоваться, рассказали на портале Жмеринского городского совета.

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Льготы по кредитам для военных

Военнослужащие и их супруги имеют право не производить платежи за:

пользование кредитом;

просрочка платежей;

невыполнение обязательств в период особого периода.

Этими льготами могут воспользоваться также супруги и мужья военнослужащих.

Льготы должны предоставляться не только банками, но и кредитными союзами, ломбардами и другими финансовыми учреждениями. Однако если речь идет о кредите на автомобиль, дом или квартиру, военнослужащие все же должны платить проценты, а также начисленные страховые выплаты, штрафы и пени, поскольку эти льготы не распространяются на кредиты для приобретения транспортных средств или недвижимости.

Следует отметить, что льготы не активируются автоматически - военнослужащим необходимо в письменном виде уведомить кредитора о прохождении службы и предоставить соответствующие подтверждающие документы.

Как получить льготы

Для получения льгот военнослужащим нужно предоставить кредитодателю определенный список документов:

Для военнослужащих: военный билет с соответствующими служебными отметками, приказ о призыве на военную службу.

военный билет с соответствующими служебными отметками, приказ о призыве на военную службу. Для резервистов: приказ о причислении в списки воинской части.

приказ о причислении в списки воинской части. Для жен и мужчин военнослужащих: выписка из ДРАЦСа о государственной регистрации брака (в выписке должны быть указаны ФИО супругов, а дата выдачи — не более года до момента подачи документов в банк) и документ, подтверждающий право военнослужащего на получение льготных условий обслуживания кредита в зависимости от категории.

Далее необходимо обратиться в банк со следующими заявлениями:

Провести сверку обязательств и получить справку об остатке задолженности по кредиту, включая сумму тела кредита, проценты, комиссии, штрафы и т.д.

Заявить об освобождении от уплаты процентов, комиссий, штрафов по кредиту, а также об освобождении от уплаты страховых платежей, если таковые предусмотрены кредитным договором.

Что делать в случае отказа

Если банк или другое финансовое учреждение отказалось удовлетворить ваше заявление или подала на вас иск, юристы подчеркивают, что такие действия неправомерны.

В таком случае следует обратиться с письменной жалобой к руководству финансового учреждения или непосредственно в Национальный банк Украины, который имеет право проверить деятельность финансового учреждения и устранить выявленные нарушения.

Что еще стоит знать

Напомним, украинским военнослужащим и членам их семей принадлежит право на льготы по оплате коммунальных услуг. В зависимости от видов льгот предусмотрены скидки от 50 до 100%.

Также мы писали, что заработная плата украинских военнослужащих находится в топе по размеру во время войны. Доплаты для мобилизованных бойцов на передовой в некоторых случаях могут достигать более 243 тыс. гривен.