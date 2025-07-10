Пільги для УБД - догляд за ветеранами війни, які права мають військові

Учасники бойових дій, ветерани війни. Фото: 22 ОМБр

Військовослужбовці Збройних сил України, які брали участь у бойових діях на фронтах російсько-української війни, мають право на пільги у закладах, що спеціалізуються на соціальних послугах, зокрема, на догляді за людьми. У деяких випадках ці послуги можуть бути замінені грошовою компенсацію.

Про це повідомляло Міністерство у справах ветеранів України.

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Послуги з догляду за ветеранами

Військовослужбовці ЗСУ, ветерани російсько-української війни можуть отримати різні соціальні пільги, гарантовані державою.

Зокрема, учасники бойових дій мають право на позачергове обслуговування закладами та установами, що надають соціальні послуги з догляду.

Коли надається грошова компенсація

Бувають випадки, коли таке обслуговування заклади соціального захисту населення не можуть здійснити з об’єктивних причин.

У такому випадку держава чи місцева влада відшкодовують витрати, пов'язані з доглядом за цим ветераном війни, в порядку і розмірах, встановлених чинним законодавством.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, чи чекати змін у процесі нарахування пільг військовим з 1 липня 2025 року.

Додамо, ми повідомляли про те, які освітні пільги можуть отримати учасники бойових дій.