Льготы для УБД - уход за ветеранами войны, какие права имеют военные

Льготы участникам войны — что известно об уходе за ветеранами
Военнослужащие Вооруженных сил Украины, которые принимали участие в боевых действиях на фронтах российско-украинской войны, имеют право на льготы в учреждениях, специализирующихся на социальных услугах, в частности, на уходе за людьми. В некоторых случаях эти услуги могут быть заменены денежной компенсацией.
Об этом сообщало Министерство по делам ветеранов Украины.
Услуги по уходу за ветеранами
Военнослужащие ВСУ, ветераны российско-украинской войны могут получить различные социальные льготы, гарантированные государством.
В частности, участники боевых действий имеют право на внеочередное обслуживание заведениями и учреждениями, предоставляющими социальные услуги по уходу.
Когда предоставляется денежная компенсация
Бывают случаи, когда такое обслуживание учреждения социальной защиты населения не могут осуществить по объективным причинам.
В таком случае государство или местные власти возмещают расходы, связанные с уходом за этим ветераном войны, в порядке и размерах, установленных действующим законодательством.
Напомним, мы ранее писали о том, ждать ли изменений в процессе начисления льгот военным с 1 июля 2025 года.
Добавим, мы сообщали о том, какие образовательные льготы могут получить участники боевых действий.
Читайте Новини.LIVE!