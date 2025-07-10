Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивДомИндустрииПсихологияСпортВкусШоу-бизнес 1МедцентрНедвижимостьШоу-бизнесАрмияЭксклюзивЭкономикаКиноХроникиШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --Шоу-бизнес АрхивЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииИнвестицииФинансыМодаРецептыТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Шоу-бизнес
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Военная экономика Льготы участникам войны — что известно об уходе за ветеранами

Льготы участникам войны — что известно об уходе за ветеранами

Ua ru
Дата публикации 10 июля 2025 05:32
Льготы для УБД - уход за ветеранами войны, какие права имеют военные
Участники боевых действий, ветераны войны. Фото: 22 ОМБр

Военнослужащие Вооруженных сил Украины, которые принимали участие в боевых действиях на фронтах российско-украинской войны, имеют право на льготы в учреждениях, специализирующихся на социальных услугах, в частности, на уходе за людьми. В некоторых случаях эти услуги могут быть заменены денежной компенсацией.

Об этом сообщало Министерство по делам ветеранов Украины.

Реклама
Читайте также:

Услуги по уходу за ветеранами

Военнослужащие ВСУ, ветераны российско-украинской войны могут получить различные социальные льготы, гарантированные государством.

В частности, участники боевых действий имеют право на внеочередное обслуживание заведениями и учреждениями, предоставляющими социальные услуги по уходу.

Когда предоставляется денежная компенсация

Бывают случаи, когда такое обслуживание учреждения социальной защиты населения не могут осуществить по объективным причинам.

В таком случае государство или местные власти возмещают расходы, связанные с уходом за этим ветераном войны, в порядке и размерах, установленных действующим законодательством.

Напомним, мы ранее писали о том, ждать ли изменений в процессе начисления льгот военным с 1 июля 2025 года.

Добавим, мы сообщали о том, какие образовательные льготы могут получить участники боевых действий.

льготы учасник боевых действий социальная помощь уход военнослужащие
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации