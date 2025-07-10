Льготы для УБД - уход за ветеранами войны, какие права имеют военные

Участники боевых действий, ветераны войны. Фото: 22 ОМБр

Военнослужащие Вооруженных сил Украины, которые принимали участие в боевых действиях на фронтах российско-украинской войны, имеют право на льготы в учреждениях, специализирующихся на социальных услугах, в частности, на уходе за людьми. В некоторых случаях эти услуги могут быть заменены денежной компенсацией.

Об этом сообщало Министерство по делам ветеранов Украины.

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Услуги по уходу за ветеранами

Военнослужащие ВСУ, ветераны российско-украинской войны могут получить различные социальные льготы, гарантированные государством.

В частности, участники боевых действий имеют право на внеочередное обслуживание заведениями и учреждениями, предоставляющими социальные услуги по уходу.

Когда предоставляется денежная компенсация

Бывают случаи, когда такое обслуживание учреждения социальной защиты населения не могут осуществить по объективным причинам.

В таком случае государство или местные власти возмещают расходы, связанные с уходом за этим ветераном войны, в порядке и размерах, установленных действующим законодательством.

Напомним, мы ранее писали о том, ждать ли изменений в процессе начисления льгот военным с 1 июля 2025 года.

Добавим, мы сообщали о том, какие образовательные льготы могут получить участники боевых действий.