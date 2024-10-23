Як УБД отримати пільги на комуналку дистанційно — список документів

Гроші та комунальні платіжки. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

З початком опалювального сезону в Україні варто очікувати зростання сум у платіжках за комунальні послуги. Проте військовослужбовці, які мають статус учасників бойових дій (УБД), можуть скористатися державними пільгами на оплату комунальних послуг.

Про те, на які саме послуги можна оформити знижку та як це зробити, розповідає АрміяInform.

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Відповідно до Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", учасники бойових дій мають право на пільги при оплаті житлово-комунальних послуг, зокрема:

75% знижка на оплату квартплати;

75% знижка на оплату комунальних послуг (газ, електроенергія та інші послуги);

75% знижка на вартість палива для тих, хто проживає в будинках без центрального опалення.

Знижка на оплату опалення розраховується на площу 21 кв. м на кожну особу, яка постійно проживає, та додатково 10,5 кв. м на сім'ю.

Проте знижка на оплату житлово-комунальних послуг не надається автоматично після отримання статусу учасника бойових дій. Щоб скористатися пільгами, необхідно їх оформити. На сьогодні це можна зробити через Пенсійний фонд України.

Які документи потрібні

Для оформлення пільги потрібно підготувати та зробити сканкопії таких документів:

Паспорт;

Документ, що підтверджує право на пільгу (посвідчення учасника бойових дій);

Обліковий номер реєстраційної картки платника податків (ІПН).

Після підготовки необхідних документів потрібно подати дві заяви до Пенсійного фонду:

Заява про внесення відомостей до Єдиного Державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги. Це є обов’язковим етапом, оскільки без внесення інформації до реєстру нарахування пільг неможливе.

Заява про надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг (включно з придбанням твердого палива та скрапленого газу).

Подати документи можна особисто до Пенсійного фонду України або надіслати їх поштою. Також оформлення пільги можуть здійснити члени родини за дорученням, наприклад, чоловік або дружина. Довіреність при цьому не обов’язково має бути нотаріально завірена — її може посвідчити командир військової частини.

Як подати заяву дистанційно

Окрім особистої подачі, документи можна подати дистанційно через Інтернет, що особливо зручно для чинних військовослужбовців. Це дозволяє уникнути необхідності особисто відвідувати державні установи, що під час служби є непростим завданням, оскільки відпустки часто бувають короткими.

Наразі діє експериментальний проєкт, який має на меті полегшити процес отримання пільг на оплату житлово-комунальних послуг для учасників бойових дій та ветеранів війни. Якщо раніше для оформлення пільги було потрібно подавати декілька заяв, то зараз діє спрощена процедура — подається лише одна заява. Більшість необхідних даних тепер збирається автоматично через електронну взаємодію між державними реєстрами, що значно прискорює процес оформлення пільг.

Для оформлення пільги онлайн через портал Пенсійного фонду України потрібно виконати такі кроки:

Зайдіть на портал Пенсійного фонду України та авторизуйтеся. В особистому кабінеті оберіть розділ "Комунікації з ПФУ" та знайдіть пункт "Заява на житлову субсидію чи пільгу". Ознайомтеся з інформацією у вікні та натисніть "Продовжити". Оберіть "Заява про взяття на облік ветерана війни і надання йому пільг за експериментальним проектом". Заповніть онлайн-форму, куди вносяться дані для призначення пільги. Система надасть підказки для полегшення процесу. Використовуючи опцію "Додати файл", прикріпіть скановані копії документів, що підтверджують право на пільгу. Надайте згоду на обробку персональних даних, натисніть "Сформувати заяву", зробіть електронний підпис і відправте документи до ПФУ. Відстежуйте статус розгляду заяви у розділі "Мої звернення" — "статус звернення".

Як сплачують пільги

Наразі пільга на оплату житлово-комунальних послуг в Україні надається у грошовій формі. Якщо Пенсійний фонд відкриває рахунок в Ощадбанку для отримання пільги, пільговик має підписати договір із банком. Однак, якщо ви бажаєте отримувати гроші на рахунок в іншому банку, потрібно подати відповідну заяву до територіального органу Пенсійного фонду та надати номер свого рахунку.

Процес оформлення пільги може зайняти деякий час, але після цього гроші будуть регулярно надходити на зазначений рахунок. Механізм пільги працює так: ви спочатку оплачуєте повну суму за житлово-комунальні послуги, а потім отримуєте компенсацію на свою картку. Важливо пам'ятати, що якщо ви не будете оплачувати комунальні послуги, нарахування пільги може бути припинено.

Що ще треба знати

Нагадаємо, українським захисникам та їхнім родинам держава на центральному та місцевому рівні гарантує різноманітні програми фінансової підтримки. Зокрема, у Київській області бійцям та їхнім рідним виплачують до 60,6 тис. гривень допомоги.

Ми також писали, що українські військовослужбовці можуть отримати допомогу в 50% грошового забезпечення. Таку виплату гарантують за певних умов.