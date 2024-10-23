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Льготы на коммуналку военным — как оформить дистанционно

23 октября 2024 15:25
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор
Как УБД получить льготы на коммуналку дистанционно — список документов
Деньги и коммунальные платежи. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор

С началом отопительного сезона в Украине следует ожидать роста сумм в платежках за коммунальные услуги. Однако военнослужащие, обладающие статусом участников боевых действий (УБД), могут воспользоваться государственными льготами на оплату коммунальных услуг.

О том, на какие услуги можно оформить скидку и как это сделать, рассказывает АрмияInform.

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Детальнее о льготах для УБД

В соответствии с Законом Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты", участники боевых действий имеют право на льготы при оплате жилищно-коммунальных услуг, в частности:

  • 75% скидка на оплату квартплаты;
  • 75%-ная скидка на оплату коммунальных услуг (газ, электроэнергия и другие услуги);
  • 75% скидка на стоимость топлива для проживающих в домах без центрального отопления.

Скидка на оплату отопления рассчитывается на площадь 21 кв. м на каждое постоянно проживающее лицо и дополнительно 10,5 кв. м на семью.

Однако скидка на оплату жилищно-коммунальных услуг не предоставляется автоматически после получения статуса участника боевых действий. Чтобы воспользоваться льготами, необходимо оформить их. На сегодняшний день это можно сделать через Пенсионный фонд Украины.

Какие документы нужны

Для оформления льготы необходимо подготовить и сделать сканкопии следующих документов:

  • Паспорт;
  • Документ, подтверждающий право на льготу (удостоверение участника боевых действий);
  • Учетный номер регистрационной карты налогоплательщика (ИНН).

После подготовки необходимых документов нужно подать два заявления в Пенсионный фонд:

Заявление о внесении сведений в Единый Государственный автоматизированный реестр лиц, имеющих право на льготы. Это обязательный этап, поскольку без внесения информации в реестр начисления льгот невозможно.

Заявление о предоставлении льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг (включая приобретение твердого топлива и сжиженного газа).

Подать документы можно лично в Пенсионный фонд Украины или отправить их по почте. Также оформление льготы могут осуществить члены семьи по доверенности, например, муж или жена. Доверенность при этом не обязательно должна быть нотариально заверена — ее может удостоверить командир воинской части.

Как подать заявление дистанционно

Кроме личной подачи документы можно подать дистанционно через Интернет, что особенно удобно для действующих военнослужащих. Это позволяет избежать необходимости лично посещать государственные учреждения, которые во время службы являются непростой задачей, поскольку отпуска часто бывают короткими.

В настоящее время действует экспериментальный проект, направленный на облегчение процесса получения льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг для участников боевых действий и ветеранов войны. Если раньше для оформления льготы требовалось подавать несколько заявлений, то сейчас действует упрощенная процедура — подается только одно заявление. Большинство необходимых данных теперь собирается автоматически через электронное взаимодействие между государственными реестрами, что ускоряет процесс оформления льгот.

Для оформления льгот онлайн через портал Пенсионного фонда Украины нужно выполнить следующие шаги:

  1. Зайдите на портал Пенсионного фонда Украины и авторизуйтесь.
  2. В личном кабинете выберите раздел "Коммуникации по ПФУ" и найдите пункт "Заявление на жилищную субсидию или льготу".
  3. Ознакомьтесь с информацией в открывшемся окне и нажмите «Продолжить».
  4. Выберите "Заявление о взятии на учет ветерана войны и предоставлении ему льгот по экспериментальному проекту".
  5. Заполните онлайн форму, куда вносятся данные для назначения льготы. Система представит подсказки для облегчения процесса.
  6. Используя опцию "Добавить файл", прикрепите сканированные копии документов, подтверждающих право на льготу.
  7. Согласите обработку персональных данных, нажмите "Сформировать заявление", сделайте электронную подпись и отправьте документы в ПФУ.
  8. Отслеживайте статус рассмотрения заявления в разделе "Мои обращения" - "статус обращения".

Как платят льготы

Теперь льгота на оплату жилищно-коммунальных услуг в Украине предоставляется в денежной форме. Если Пенсионный фонд открывает счет в Сбербанке для получения льготы, то льготник должен подписать договор с банком. Однако если вы хотите получать деньги на счет в другом банке, нужно подать соответствующее заявление в территориальный орган Пенсионного фонда и предоставить номер своего счета.

Процесс оформления льгот может занять некоторое время, но после этого деньги будут регулярно поступать на указанный счет. Механизм льготы работает так: вы сначала оплачиваете полную сумму за жилищно-коммунальные услуги, а затем получаете компенсацию на свою карту. Важно помнить, что если вы не будете оплачивать коммунальные услуги, начисление льгот может быть прекращено.

Что еще нужно знать

Напомним, украинским защитникам и их семьям государство на центральном и местном уровне гарантирует различные программы финансовой поддержки. В частности, в Киевской области бойцам и их родным выплачивается до 60,6 тыс. гривен помощи.

Мы также писали, что украинские военнослужащие могут получить пособие в 50% денежного довольствия. Такую выплату гарантируют при определенных условиях.

коммунальные услуги военнослужащие УБД ПФУ деньги льготы

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