Грошова допомога в ЗСУ - підйомна допомога військовим, хто має право, а хто її не отримає

Гроші для військовослужбовців. Фото: Новини.LIVE / Ігор Кузнецов

Підйомна допомога виплачується контрактникам і офіцерам у випадку переїзду на нове місце служби. Але з мобілізованих військовослужбовців на підйомні гроші не мають права рядові та старшини, вони отримають цю виплату тільки після підписання контракту із ЗСУ.

Про це повідомляло Міністерство оборони України.

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Що таке підйомна допомога

Підйомна допомога виплачується військовослужбовцям-контрактникам, кадровим військовим чи призваним офіцерам під час переїзду на нове місце служби у випадку із призначенням на нову посаду.

Розмір цієї допомоги становить місячне грошове забезпечення для самого військовослужбовця та 50 відсотків місячного грошового забезпечення військового на кожного члена його сім’ї, який переїжджає разом з ним.

Хто не отримує підйомну допомогу

Разом з тим, є частина військовослужбовців, які не мають право на отримання підйомної допомоги під час зміни місця служби.

Така винагорода не виплачується мобілізованим військовослужбовцям рядового і старшинського складу. Вони отримують право на підйомні тільки тоді, коли підписують контракт із ЗСУ.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, якою буде винагорода військовим із забезпечення в лютому 2025 року.

Додамо, ми повідомляли про те, чи зміниться грошове забезпечення військовослужбовців з 1 березня.