Денежная помощь в ВСУ - подъемная помощь военным, кто имеет право, а кто ее не получит

Деньги для военнослужащих. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Подъемное пособие выплачивается контрактникам и офицерам в случае переезда на новое место службы. Но из мобилизованных военнослужащих на подъемные деньги не имеют права рядовые и старшины, они получат эту выплату только после подписания контракта с ВСУ.

Об этом сообщало Министерство обороны Украины.

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Что такое подъемная помощь

Подъемная помощь выплачивается военнослужащим-контрактникам, кадровым военным или призванным офицерам при переезде на новое место службы в случае с назначением на новую должность.

Размер этой помощи составляет месячное денежное обеспечение для самого военнослужащего и 50 процентов месячного денежного обеспечения военного на каждого члена его семьи, который переезжает вместе с ним.

Кто не получает подъемную помощь

Вместе с тем, есть часть военнослужащих, которые не имеют право на получение подъемной помощи при смене места службы.

Такое вознаграждение не выплачивается мобилизованным военнослужащим рядового и старшинского состава. Они получают право на подъемные только тогда, когда подписывают контракт с ВСУ.

Напомним, мы ранее писали о том, каким будет вознаграждение военным по обеспечению в феврале 2025 года.

Добавим, мы сообщали о том, изменится ли денежное обеспечение военнослужащих с 1 марта.