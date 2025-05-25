Виплати у ЗСУ за перший контракт - умови та розмір

Український військовослужбовець. Фото: Генштаб ЗСУ

Підписання першого контракту зі Збройними силами України може бути премійоване одноразовою фінансовою допомогою. Але для цього військовослужбовцям потрібно дотриматися однієї важливої умови.

Про це повідомляло Міністерство оборони України.

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Одноразова виплата контрактникам

Військовослужбовці, які підписують контракт зі Збройними силами, мають право на отримання одноразової допомоги.

Ця допомога виплачується тільки після підписання першого контракту.

Крім того, для отримання такої виплати потрібне дотримання однієї важливої умови.

Умова для отримання допомоги

Ця умова, наголосили у Міністерстві оборони України, — відповідний часовий проміжок.

Так, рядовий, сержант чи старшина для отримання одноразової допомоги за перший контракт має підписати угоду терміном на три роки щонайменше.

Офіцери ж отримують виплату за перший контракт навіть за умови підписання однорічного контракту на службу у Збройних силах України.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, на які виплати в ЗСУ мають право лише контрактники.

Додамо, ми повідомляли про те, хто не може претендувати на виплату 1 млн грн за програмою "Контракт 18-24".