Выплаты в ВСУ за первый контракт - условия и размер

Украинский военнослужащий. Фото: Генштаб ВСУ

Подписание первого контракта с Вооруженными силами Украины могут премировать одноразовой финансовой помощью. Но для этого военнослужащим нужно соблюсти одно важное условие.

Об этом сообщало Министерство обороны Украины.

Реклама

Читайте также:

Единовременная выплата контрактникам

Военнослужащие, которые подписывают контракт с Вооруженными силами, имеют право на получение единовременного пособия.

Эта помощь выплачивается только после подписания первого контракта.

Кроме того, для получения такой выплаты требуется соблюдение одного важного условия.

Условие для получения помощи

Это условие, отметили в Министерстве обороны Украины, — соответствующий временной промежуток.

Так, рядовой, сержант или старшина для получения единовременного пособия за первый контракт должен подписать соглашение сроком на три года минимум.

Офицеры же получают выплату за первый контракт даже при условии подписания однолетнего контракта на службу в Вооруженных силах Украины.

Напомним, мы ранее писали о том, на какие выплаты в ВСУ имеют право только контрактники.

Добавим, мы сообщали о том, кто не может претендовать на выплату 1 млн грн по программе "Контракт 18-24".