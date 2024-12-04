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Пенсії учасників бойових дій — які умови та суми

4 грудня 2024 06:10
Ксенія Симонова - Редактор
Пенсія учасника бойових дій - що треба знати у 2024 році
Посвідчення УБД. Фото: freeradio.com.ua
Ксенія Симонова - Редактор

Українське законодавство наділяє особливими правами учасників бойових дій (УБД). Зокрема, надано можливість дострокового виходу на пенсію за віком.

Про це йдеться на порталі Пенсійного фонду Україн (ПФУ).

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Умови виходу УБД на заслужений відпочинок

За даними ПФУ, умови виходу на заслужений відпочинок учасників бойових дій регулює ст. 115 закону "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування".

Для чоловіків передбачений вихід на пенсію у разі досягнення 55 років за умови, що кількість страхового стажу становить щонайменше 25 років. Тоді як для жінок — за умови досягнення 50 років, якщо обсяг стажу — мінімум 20 років.

На який розмір пенсії можуть розраховувати УБД

Як зазначається, розмір пенсії залежить від обсягу стажу та зарплати, з якої раніше вираховувались страхові внески.

Крім основного розміру пенсії, учасники бойових дій можуть розраховувати на нарахування:

  • виплати у 25% від рівня прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність в рамках ст. 12 закону від 22.10.1993 № 3551 "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту";
  • цільової допомоги на прожиття у 40 гривень в рамках закону від 16.03.2004 № 1603 "Про поліпшення матеріального становища учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни";
  • щомісячної державної адресної допомоги, яку надають, якщо сукупний розмір пенсії разом з усіма надбавками та доплатами, не перевищує суму у 4,958 тис. грн. Йдеться про різницю, якої не вистачає до вказаної суми. Таке питання регулює постанова уряду від 28.07.2010 № 656 "Про встановлення щомісячної державної адресної допомоги до пенсії особам з інвалідністю внаслідок війни та учасникам бойових дій".

Як оформити пенсію УБД

Учасники бойових дій можуть оформити пенсію на основі таких документів (оригінали):

  • паспорт;
  • реєстраційний номер облікової картки платника податків;
  • трудова книжка чи документи про страховий стаж (документи про проходження військової служби);
  • довідка про зарплату (грошове забезпечення) по грудень 2016 року (якщо немає інформації про зарплату в Реєстрі застрахованих осіб);
  • посвідчення УБД;
  • довідка про безпосередню участь особи у заходах, що необхідні для забезпечення оборони країни, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією РФ проти України;
  • фотокартка (для пенсійного посвідчення).

Заяву про призначення пенсії УБД можна подати кількома способами:

  • через портал е-послуг Пенсійного фонду за посиланням;
  • особисто через будь-який сервісний центр ПФУ.

 

Нагадаємо, в Україні деякі колишні військовослужбовці перебувають на повному держутриманні. Через це вони отримують "на руки" значно менші суми.

Також повідомлялося, що в Україні військові можуть отримати додаткову виплату раз на один рік. Йдеться про "допомогу на оздоровлення".

виплати пенсії ПФУ ветерани УБД військовослужбовці

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