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Пенсии участников боевых действий — какие условия и суммы

4 декабря 2024 06:10
Ксения Симонова - Редактор
Пенсия участника боевых действий – что нужно знать в 2024 году
Удостоверение УБД. Фото: freeradio.com.ua
Ксения Симонова - Редактор

Украинское законодательство наделяет особыми правами участников боевых действий (УБД). В частности, предоставлена возможность досрочного выхода на пенсию по возрасту.

Об этом говорится на портале Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

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Условия выхода УБД на заслуженный отдых

По данным ПФУ, условия выхода на заслуженный отдых участников боевых действий регулирует ст. 115 закона "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

Для мужчин предусмотрен выход на пенсию при достижении 55 лет при условии, что количество страхового стажа составляет не менее 25 лет. В то время как для женщин — при достижении 50 лет, если объем стажа — минимум 20 лет.

На какой размер пенсии могут рассчитывать УБД

Как отмечается, размер пенсии зависит от уровня стажа и заработной платы, из которой ранее высчитывались страховые взносы.

Кроме основного размера пенсии, участники боевых действий могут рассчитывать на начисление:

  • выплаты в 25% от уровня прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность в рамках ст. 12 закона от 22.10.1993 № 3551 "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты";
  • целевой помощи на проживание в 40 гривен в рамках закона от 16.03.2004 № 1603 "Об улучшении материального положения участников боевых действий и лиц с инвалидностью в результате войны";
  • ежемесячного государственного адресного пособия, которое предоставляется, если совокупный размер пенсии вместе со всеми надбавками и доплатами, не превышает сумму в 4,958 тыс. грн. Речь идет о разнице, которой не хватает до указанной суммы. Такой вопрос регулирует постановление правительства от 28.07.2010 № 656 "Об установлении ежемесячного государственного адресного пособия к пенсии лицам с инвалидностью в результате войны и участникам боевых действий".

Как оформить пенсию УБД

Участники боевых действий могут оформить пенсию на основе следующих документов (оригиналы):

  • паспорт;
  • регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика;
  • трудовая книжка или документы о страховом стаже (документы о прохождении военной службы);
  • справка о зарплате (денежном довольствии) по декабрь 2016 года (если нет информации о зарплате в Реестре застрахованных лиц);
  • удостоверение УБД;
  • справка о непосредственном участии лица в мерах, необходимых для обеспечения обороны страны, защиты безопасности населения и интересов государства в связи с военной агрессией РФ против Украины;
  • фотография (для пенсионного удостоверения).

Заявление о назначении пенсии УБД можно подать несколькими способами:

  • через портал е-услуг Пенсионного фонда по ссылке;
  • лично через любой сервисный центр ПФУ.

 

Напомним, в Украине некоторые бывшие военнослужащие находятся на полном госудержании. Поэтому они получают "на руки" значительно меньшие суммы.

Также сообщалось, что в Украине военные могут получить дополнительную выплату раз в год. Речь идет о "помощи на оздоровление".

выплаты пенсии ПФУ ветераны УБД военнослужащие

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