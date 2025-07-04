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Головна Військова економіка Пенсії і виплати для ветеранів війни — деталі

Пенсії і виплати для ветеранів війни — деталі

Ua ru
Дата публікації: 4 липня 2025 05:49
Виплати для військовослужбовців - пенсії для військових, одноразові виплати
Гроші для військовослужбовців ЗСУ. Фото: Новини.LIVE / Ігор Кузнєцов

Військовослужбовці Збройних сил України мають право на державне утримання — пенсію чи цільну допомогу. Ця щомісячна виплата збільшується на чверть, якщо ветеран війни чи учасник бойових дій втратив працездатність.

Про це повідомляло Міністерство у справах ветеранів України.

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Учасники бойових дій, згідно із чинним законодавством, мають право на державну пенсію.

Замість пенсії може виплачуватися щомісячне довічне грошове утримання чи державна соціальна допомога.

У випадку, якщо ветеран війни в результаті бойових дій втратив працездатність, виплати зростають на 25 відсотків.

Виплата до Дня Незалежності

Крім того, військовослужбовці, ветерани війни, учасники бойових дій мають право на щорічну одноразову виплату.

"Щороку до Дня Незалежності України учасникам бойових дій виплачується разова грошова виплата у порядку та розмірах, визначених Кабінетом Міністрів України в межах відповідних бюджетних призначень, встановлених законом про Державний бюджет України", — наголосили у Мінветеранів.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, які зміни варто очікувати у процесі нарахування пільг військовим з 1 липня 2025 року.

Додамо, ми повідомляли про те, які пільги на навчання можуть отримати ветерани війни.

ЗСУ День Незалежності пільги військовослужбовці пенсія
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
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