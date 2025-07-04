Выплаты для военнослужащих - пенсии для военных, единовременные выплаты

Деньги для военнослужащих ВСУ. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Военнослужащие Вооруженных сил Украины имеют право на государственное содержание — пенсию или цельную помощь. Эта ежемесячная выплата увеличивается на четверть, если ветеран войны или участник боевых действий потерял трудоспособность.

Об этом сообщало Министерство по делам ветеранов Украины.

Реклама

Читайте также:

Когда пенсии для ветеранов растут

Участники боевых действий, согласно действующему законодательству, имеют право на государственную пенсию.

Вместо пенсии может выплачиваться ежемесячное пожизненное денежное содержание или государственная социальная помощь.

В случае, если ветеран войны в результате боевых действий потерял трудоспособность, выплаты возрастают на 25 процентов.

Выплата ко Дню Независимости

Кроме того, военнослужащие, ветераны войны, участники боевых действий имеют право на ежегодную единовременную выплату.

"Ежегодно ко Дню Независимости Украины участникам боевых действий выплачивается разовая денежная выплата в порядке и размерах, определенных Кабинетом Министров Украины в пределах соответствующих бюджетных назначений, установленных законом о Государственном бюджете Украины", — отметили в Минветеранов.

Напомним, мы ранее писали о том, какие изменения стоит ожидать в процессе начисления льгот военным с 1 июля 2025 года.

Добавим, мы сообщали о том, какие льготы на обучение могут получить ветераны войны.