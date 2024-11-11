Кому з військових уріжуть пенсії — що зміниться з Нового року

Гроші в руках. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузенєцов

Держава витрачає на виплату спецпенсій громадянам України більше грошей, ніж на освіту. Лише за дев'ять місяців 2024 року на це витратили 88 млрд гривень, а за прогнозами, до кінця 2024 року сума зросте до 120 млрд грн, що майже дорівнює річному бюджету на освіту. Уряд хоче кардинально змінити систему виплат пенсій держслужбовцям та силовикам.

Про це йдеться у статті Forbes.

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Наразі в Україні спецпенсії можуть призначати не тільки військовим та поліцейським. Виплату таких коштів можуть отримувати ще й державні службовці, судді та прокурори. На додаток силовики з пенсією через інвалідність можуть отримувати ще вищі виплати, ніж звичайні пенсіонери.

До прикладу середня пенсія через інвалідність для цивільної особи становить близько 4 400 грн, але якщо, наприклад, прокурори матимуть висновок від лікарів про інвалідність, то отримуватимуть від 20 тис. грн на місяць. Судді мають ще вищі пенсії через інвалідність і можуть отримувати понад 50 тис. грн.

Така нерівність у виплатах виникла через закон, який гарантує особливі умови нарахування пенсій для окремих категорій громадян. Відтак пенсії прокурорів та силовиків сягає від 60 до 100% від їхньої зарплати, тоді як звичайні пенсії у середньому становлять близько 40% від середньої заробітної плати впродовж життя.

Через це Уряд та Верховна Рада планує реформувати закон та зменшити суми спецпенсій.

Силовики через суд вимагають більші пенсії

Вже траплялися випадки, коли силовики та прокурори збільшували свої пенсії через суд. Станом на 2024 рік пенсійний ліміт становить 23 610 грн, проте, у суді домагаються "зняття стелі" для виплат. Конституційний суд не встановлює ліміти на виплати для військових, постраждалих від Чорнобильської катастрофи, а також суддів, що дозволяє їм отримувати пенсії без верхньої межі.

Тим часом на тлі скандалів зі МСЕК, Офіс Генпрокурора вже провів внутрішні перевірки для визначення масштабності схем, завдяки яким працівники незаконно отримують високі пенсії.

Як Уряд хоче змінити підхід до виплат спецпенсій

Уряд планує в першу чергу ліквідувати медико-соціальні експертні комісії (МСЕК). Натомість запровадять оцінку працездатності, яка нібито має запобігти необґрунтованим статусам інвалідності та допомогти людині реабілітуватися й повернутися до повноцінного життя.

За новим законопроєктом, який ще у розробці, статус інвалідності присвоюватимуть тільки після комплексної реабілітації та перевірки працездатності.

Нагадаємо, в Україні зростає кількість громадян, які мають борги зі штрафів за порушення правил військового обліку.

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