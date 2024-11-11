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Пенсии до 100 тыс. грн не будет — почему урежут выплаты силовикам

11 ноября 2024 05:37
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Кому из военных урежут пенсии - что изменится с Нового года
Деньги в руках. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузенецов
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Государство тратит на выплату спецпенсий гражданам Украины больше денег, чем на образование. Только за девять месяцев 2024 года на это потратили 88 млрд. гривен, а по прогнозам, к концу 2024 года сумма возрастет до 120 млрд. грн., что почти равно годовому бюджету на образование. Правительство хочет кардинально изменить систему выплат пенсий госслужащим и силовикам.

Об этом говорится в статье Forbes.

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В настоящее время в Украине спецпенсии могут назначаться не только военным и полицейским. Выплату таких средств могут получать и государственные служащие, судьи и прокуроры. Вдобавок силовики с пенсией по инвалидности могут получать еще более высокие выплаты, чем обычные пенсионеры.

К примеру, средняя пенсия из-за инвалидности для гражданского лица составляет около 4 400 грн, но если, например, прокуроры будут иметь заключение от врачей об инвалидности, то будут получать от 20 тыс. грн. грн в месяц. Судьи имеют еще более высокие пенсии по инвалидности и могут получать более 50 тыс. грн.

Такое неравенство в выплатах возникло из-за закона, гарантирующего особые условия начисления пенсий для отдельных категорий граждан. Следовательно, пенсии прокуроров и силовиков достигает от 60 до 100% от их зарплаты, тогда как обычные пенсии в среднем составляют около 40% от средней заработной платы на протяжении жизни.

Поэтому Правительство и Верховная Рада планируют реформировать закон и уменьшить суммы спецпенсий.

Силовики через суд требуют больше пенсий

Уже случались, когда силовики и прокуроры увеличивали свои пенсии через суд. По состоянию на 2024 год пенсионный лимит составляет 23610 грн, однако, в суде добиваются "снятия потолка" для выплат. Конституционный суд не устанавливает лимиты на выплаты для военных, пострадавших от Чернобыльской катастрофы, а также судей, что позволяет получать пенсии без верхнего предела.

Между тем, на фоне скандалов с МСЭК, Офис Генпрокурора уже провел внутренние проверки для определения масштабности схем, благодаря которым работники незаконно получают высокие пенсии.

Как правительство хочет изменить подход к выплатам спецпенсий

Правительство планирует, в первую очередь, ликвидировать медико-социальные экспертные комиссии (МСЭК). Вместо этого введут оценку трудоспособности, которая якобы должна предотвратить необоснованные статусы инвалидности и помочь человеку реабилитироваться и вернуться к полноценной жизни.

По новому законопроекту, еще в разработке, статус инвалидности будут присваивать только после комплексной реабилитации и проверки трудоспособности.

Напомним, в Украине растет количество граждан, имеющих долги по штрафам за нарушение правил военного учета.

Также мы рассказывали, кто из военнослужащих ВСУ имеет право на единовременную помощь при увольнении из Вооруженных сил Украины по состоянию здоровья.

силовики деньги госслужащие пенсии увеличение пенсии

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