Кому из военных урежут пенсии - что изменится с Нового года

Деньги в руках. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузенецов

Государство тратит на выплату спецпенсий гражданам Украины больше денег, чем на образование. Только за девять месяцев 2024 года на это потратили 88 млрд. гривен, а по прогнозам, к концу 2024 года сумма возрастет до 120 млрд. грн., что почти равно годовому бюджету на образование. Правительство хочет кардинально изменить систему выплат пенсий госслужащим и силовикам.

Об этом говорится в статье Forbes.

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В настоящее время в Украине спецпенсии могут назначаться не только военным и полицейским. Выплату таких средств могут получать и государственные служащие, судьи и прокуроры. Вдобавок силовики с пенсией по инвалидности могут получать еще более высокие выплаты, чем обычные пенсионеры.

К примеру, средняя пенсия из-за инвалидности для гражданского лица составляет около 4 400 грн, но если, например, прокуроры будут иметь заключение от врачей об инвалидности, то будут получать от 20 тыс. грн. грн в месяц. Судьи имеют еще более высокие пенсии по инвалидности и могут получать более 50 тыс. грн.

Такое неравенство в выплатах возникло из-за закона, гарантирующего особые условия начисления пенсий для отдельных категорий граждан. Следовательно, пенсии прокуроров и силовиков достигает от 60 до 100% от их зарплаты, тогда как обычные пенсии в среднем составляют около 40% от средней заработной платы на протяжении жизни.

Поэтому Правительство и Верховная Рада планируют реформировать закон и уменьшить суммы спецпенсий.

Силовики через суд требуют больше пенсий

Уже случались, когда силовики и прокуроры увеличивали свои пенсии через суд. По состоянию на 2024 год пенсионный лимит составляет 23610 грн, однако, в суде добиваются "снятия потолка" для выплат. Конституционный суд не устанавливает лимиты на выплаты для военных, пострадавших от Чернобыльской катастрофы, а также судей, что позволяет получать пенсии без верхнего предела.

Между тем, на фоне скандалов с МСЭК, Офис Генпрокурора уже провел внутренние проверки для определения масштабности схем, благодаря которым работники незаконно получают высокие пенсии.

Как правительство хочет изменить подход к выплатам спецпенсий

Правительство планирует, в первую очередь, ликвидировать медико-социальные экспертные комиссии (МСЭК). Вместо этого введут оценку трудоспособности, которая якобы должна предотвратить необоснованные статусы инвалидности и помочь человеку реабилитироваться и вернуться к полноценной жизни.

По новому законопроекту, еще в разработке, статус инвалидности будут присваивать только после комплексной реабилитации и проверки трудоспособности.

Напомним, в Украине растет количество граждан, имеющих долги по штрафам за нарушение правил военного учета.

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