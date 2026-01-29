Пенсії родині військового - як оформити, розмір пенсії

Військовослужбовець з родиною. Фото: УГКЦ

Близькі родичі зниклого безвісти військовослужбовця мають право на отримання пенсії з цієї підстави. Юристи пояснили, які два різні варіанти оформлення цієї щомісячної виплати існують.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав юрист Владислав Дерій.

Пенсія родині зниклого — основний варіант

До юристів звернулися родичі зниклого безвісти військовослужбовця.

Громадяни поцікавилися, як правильно оформити пенсію для членів родини зниклого безвісти.

Юрист Владислав Дерій, коментуючи цю ситуацію, пояснив, що існує два варіанти вирішення цього питання.

"Закон "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування" від 9 липня 2003 року №1058-IV — це так званий "основний" закон", — підкреслив юрист.

Цей закон, наголосив Дерій, передбачає, що члени сім’ї зниклого безвісти військовослужбовця набувають право на отримання пенсії через місяць з дня внесення інформації про безвісне зникнення особи до Єдиного реєстру осіб, зниклих безвісти за особливих обставин.

"Розмір пенсії обраховується так: на одного непрацездатного члена сім’ї — 50% пенсії за віком померлого годувальника; на двох та більше непрацездатних членів сім’ї — 100% пенсії за віком померлого годувальника, що розподіляється між ними рівними частками", — зазначив юрист.

Пенсія родичам зниклого — спеціальний закон

Разом з тим, додав Владислав Дерій, існує й інший шлях оформлення такої пенсії.

Оформити пенсію із втрати годувальника можна і за другим, так званим "спеціальним" законом "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб" від 9 квітня 1992 року № 2262-ХІІ.

"Але у цьому випадку рідним необхідно зібрати більше документів, серед яких: рішення суду про визнання особи безвісти зниклою, витяг з наказу військової частини про виключення військовослужбовця зі списків особового складу та документи, що підтверджують родинні стосунки", — пояснив юрист.

Дерій додав, що така пенсія за своїм розміром відрізнятиметься від оформленої за "основним" законом.

"Якщо право на неї має один непрацездатний член сім’ї, пенсія нараховується у розмірі 70% грошового забезпечення (зарплати) годувальника, тобто безвісти зниклого бійця. Якщо на неї претендують двоє і більше непрацездатних членів сім’ї – 50% грошового зарплати годувальника на кожного", — розповів правник.

