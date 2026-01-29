Пенсии семье военного - как оформить, размер пенсии

Военнослужащий с семьей. Фото: УГКЦ

Близкие родственники пропавшего без вести военнослужащего имеют право на получение пенсии по этому основанию. Юристы объяснили, какие два разных варианта оформления этой ежемесячной выплаты существуют.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал юрист Владислав Дерий.

Пенсия семье пропавшего — основной вариант

К юристам обратились родственники пропавшего без вести военнослужащего.

Граждане поинтересовались, как правильно оформить пенсию для членов семьи пропавшего без вести.

Юрист Владислав Дерий, комментируя эту ситуацию, объяснил, что существует два варианта решения этого вопроса.

"Закон "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" от 9 июля 2003 года №1058-IV - это так называемый "основной" закон", — подчеркнул юрист.

Этот закон, подчеркнул Дерий, предусматривает, что члены семьи пропавшего без вести военнослужащего приобретают право на получение пенсии через месяц со дня внесения информации о безвестном исчезновении лица в Единый реестр лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах.

"Размер пенсии рассчитывается так: на одного нетрудоспособного члена семьи - 50% пенсии по возрасту умершего кормильца; на двух и более нетрудоспособных членов семьи — 100% пенсии по возрасту умершего кормильца, которая распределяется между ними равными долями", — отметил юрист.

Пенсия родственникам пропавшего — специальный закон

Вместе с тем, добавил Владислав Дерий, существует и другой путь оформления такой пенсии.

Оформить пенсию по потере кормильца можно и по второму, так называемому "специальному" закону "О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц" от 9 апреля 1992 года № 2262-ХII.

"Но в этом случае родным необходимо собрать больше документов, среди которых: решение суда о признании лица без вести пропавшим, выписка из приказа воинской части об исключении военнослужащего из списков личного состава и документы, подтверждающие родственные отношения", — пояснил юрист.

Дерий добавил, что такая пенсия по своему размеру будет отличаться от оформленной по "основному" закону.

"Если право на нее имеет один нетрудоспособный член семьи, пенсия начисляется в размере 70% денежного обеспечения (зарплаты) кормильца, то есть без вести пропавшего бойца. Если на нее претендуют двое и более нетрудоспособных членов семьи — 50% денежной зарплаты кормильца на каждого", — рассказал юрист.

