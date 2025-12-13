Відео
Україна
Особисте розпорядження воїна — як оформити і куди здати

Особисте розпорядження воїна — як оформити і куди здати


Дата публікації: 13 грудня 2025 05:38
Особисте розпорядження в ЗСУ - оформлення і зберігання
Військовослужбовець ЗСУ. Фото: 24 ОМБр імені короля Данила

Особисте розпорядження військовослужбовця ЗСУ оформлюється у вигляді письмової заяви без якихось визначених вимог щодо тексту. Зберігається цей документ у військовій частині, де проходить службу автор заяви.

Про це повідомляло Міністерство оборони України.

Читайте також:

Навіщо потрібне особисте розпорядження

У Міністерстві оборони України пояснили, навіщо військовослужбовці ЗСУ можуть оформити особисте розпорядження.

"Це документ, який дає можливість військовослужбовцю самостійно визначити осіб (включаючи себе або нікого), яким він надає право на отримання грошового забезпечення, у розмірі частки, яку військовослужбовець зазначить у відсотках", — йдеться у поясненні Міноборони.

У військовому відомстві зазначили, що військовослужбовець має право у будь-який час за власним бажанням змінити особисте розпорядження на нове чи взагалі скасувати його.

Процес оформлення особистого розпорядження

Оформлюється особисте розпорядження у вигляді заяви, яка пишеться у довільній письмовій формі.

Після цього військовий має завірити свій підпис у командира своєї частини чи у нотаріуса.

Після цього заява про особисте розпорядження віддається на зберігання у військовій частині, де проходить службу військовослужбовець.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, якими є терміни подачі заяв родичів загиблого військовослужбовця на отримання державної допомоги.

Додамо, ми повідомляли про те, коли батьки загиблого військовослужбовця не отримають державну допомогу.

Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
