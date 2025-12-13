Видео
Главная Военная экономика Личное распоряжение воина — как оформить и куда сдать

Личное распоряжение воина — как оформить и куда сдать

Ua ru
Дата публикации 13 декабря 2025 05:38
Личное распоряжение в ВСУ - оформление и хранение
Военнослужащий ВСУ. Фото: 24 ОМБр имени короля Данила

Личное распоряжение военнослужащего ВСУ оформляется в виде письменного заявления без каких-либо определенных требований к тексту. Хранится этот документ в воинской части, где проходит службу автор заявления.

Об этом сообщало Министерство обороны Украины.

Читайте также:

Зачем нужно личное распоряжение

В Министерстве обороны Украины объяснили, зачем военнослужащие ВСУ могут оформить личное распоряжение.

"Это документ, который дает возможность военнослужащему самостоятельно определить лиц (включая себя или никого), которым он предоставляет право на получение денежного обеспечения, в размере доли, которую военнослужащий укажет в процентах", — говорится в объяснении Минобороны.

В военном ведомстве отметили, что военнослужащий имеет право в любое время по собственному желанию изменить личное распоряжение на новое или вообще отменить его.

Процесс оформления личного распоряжения

Оформляется личное распоряжение в виде заявления, которое пишется в произвольной письменной форме.

После этого военный должен заверить свою подпись у командира своей части или у нотариуса.

После этого заявление о личном распоряжении отдается на хранение в воинской части, где проходит службу военнослужащий.

Напомним, мы ранее писали о том, каковы сроки подачи заявлений родственников погибшего военнослужащего на получение государственной помощи.

Добавим, мы сообщали о том, когда родители погибшего военнослужащего не получат государственную помощь.

Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
