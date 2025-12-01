Відео
Головна Військова економіка Один місяць за три — як участь у боях впливає на військову пенсію

Один місяць за три — як участь у боях впливає на військову пенсію

Ua ru
Дата публікації: 1 грудня 2025 05:54
Як бойові дії зараховуються до вислуги років для пенсії — пояснення Міноборони
Гроші у військовослужбовця. Фото: Новини.LIVE

Участь у бойових діях впливає на формування вислуги років для призначення військової пенсії. Це питання набуває все більшої актуальності, оскільки захисники, які служать з перших днів повномасштабної війни, наближаються до пенсійного стажу, необхідного для отримання виплат.

Відповідні роз'яснення надало Міністерство оборони України.

Читайте також:

Які умови для призначення військової пенсії

Право на пенсію за вислугу років мають військовослужбовці, які прослужили 25 років і більше. Проте ключовим фактором є те, як саме обчислюється ця вислуга — і тут участь у бойових діях має суттєву вагу.

Закон "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб" встановлює: періоди служби, протягом яких військові безпосередньо беруть участь у заходах оборони України під час воєнного стану, зараховуються у пільговому порядку.

Один місяць — за три: як працює пільговий стаж

У роз’ясненні Міноборони зазначено, що кожен місяць служби, проведений у районі бойових дій або охопленої воєнними подіями території, зараховується до вислуги як три місяці. Цей коефіцієнт застосовується лише у період, коли військовий виконував завдання, пов’язані із забезпеченням оборони держави, захистом населення та стримуванням російської агресії.

Таким чином, пів року реальної участі в бойових діях прирівнюється до півтора року вислуги, а рік — до трьох календарних років.

Як фіксується участь у бойових діях

Щоб уникнути помилок у майбутніх розрахунках пенсій, командири військових частин та підрозділів зобов’язані вносити до особових справ підлеглих спеціальні довідки про їхню безпосередню участь у бойових чи оборонних заходах. Ці документи підтверджують:

  • періоди перебування у районах виконання завдань,
  • характер виконуваних обов’язків,
  • обставини, що підтверджують участь у заходах оборони.

Саме ці довідки стануть основою для Пенсійного фонду під час обчислення пільгової вислуги та призначення військової пенсії.

Нагадаємо, в Україні з грудня на українців чекає кілька нововведень щодо виплат пенсій й не тільки.

Окрім того, редакція Новини.LIVE пояснювала, які пенсії можуть отримати українці з 40-річним стажем у 2025 році.

Міноборони пенсії мобілізація Пенсійний Фонд військовослужбовці
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
