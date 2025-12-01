Як бойові дії зараховуються до вислуги років для пенсії — пояснення Міноборони

Один місяць за три — як участь у боях впливає на військову пенсію
Участь у бойових діях впливає на формування вислуги років для призначення військової пенсії. Це питання набуває все більшої актуальності, оскільки захисники, які служать з перших днів повномасштабної війни, наближаються до пенсійного стажу, необхідного для отримання виплат.
Відповідні роз'яснення надало Міністерство оборони України.
Які умови для призначення військової пенсії
Право на пенсію за вислугу років мають військовослужбовці, які прослужили 25 років і більше. Проте ключовим фактором є те, як саме обчислюється ця вислуга — і тут участь у бойових діях має суттєву вагу.
Закон "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб" встановлює: періоди служби, протягом яких військові безпосередньо беруть участь у заходах оборони України під час воєнного стану, зараховуються у пільговому порядку.
Один місяць — за три: як працює пільговий стаж
У роз’ясненні Міноборони зазначено, що кожен місяць служби, проведений у районі бойових дій або охопленої воєнними подіями території, зараховується до вислуги як три місяці. Цей коефіцієнт застосовується лише у період, коли військовий виконував завдання, пов’язані із забезпеченням оборони держави, захистом населення та стримуванням російської агресії.
Таким чином, пів року реальної участі в бойових діях прирівнюється до півтора року вислуги, а рік — до трьох календарних років.
Як фіксується участь у бойових діях
Щоб уникнути помилок у майбутніх розрахунках пенсій, командири військових частин та підрозділів зобов’язані вносити до особових справ підлеглих спеціальні довідки про їхню безпосередню участь у бойових чи оборонних заходах. Ці документи підтверджують:
- періоди перебування у районах виконання завдань,
- характер виконуваних обов’язків,
- обставини, що підтверджують участь у заходах оборони.
Саме ці довідки стануть основою для Пенсійного фонду під час обчислення пільгової вислуги та призначення військової пенсії.
