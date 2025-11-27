Відео
Торкнеться багатьох українців — три нововведення грудня 2025

Дата публікації: 27 листопада 2025 16:10
Грошові виплати і робота — які нововведення чекають українців у грудні 2025
Українські гривні. Фото: Unsplash

Грудень принесе українцям кілька вагомих змін, пов’язаних із фінансами. Нововведення торкнуться грошових виплат, працевлаштування і банківської системи. Не завадить дізнатися, з чим стикнуться наші громадяни в перший місяць зими 2025 року.

Сайт Новини.LIVE розповідає, які три головні нововведення прийдуть в Україну разом із груднем.

Читайте також:

Збільшені доплати до пенсій

Кабінет Міністрів ухвалив постанову № 1499, якою затвердив підвищення щомісячних доплат до пенсій непрацездатним членам сімей Героїв Небесної Сотні. З 1 грудня 2025 року суми зростуть до 12 971 грн. Якщо в родині є двоє чи більше непрацездатних осіб, то кошти будуть розподілятися порівну.

Також було уточнено перелік українців, які мають право на щомісячну доплату. Відтепер грошове забезпечення належить не тільки людям із пенсіями в разі втрати годувальника, але й тим, хто отримує пенсію за віком або по інвалідності (призначену згідно з законом "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування").

Зміни для роботодавців

З 4 грудня набуде чинності нова редакція закону "Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану". Статтю 2 доповнили нормою про укладання трудового договору з військовозобов’язаними працівниками на критично важливих підприємствах, навіть якщо вони порушили правила військового обліку.

Зовсім скоро роботодавці отримають право на період проходження строку випробування під час прийняття на роботу укладати трудові договори та бронювати людей, які:

  • не мають належно оформлених військово-облікових документів;
  • та/або не перебувають на військовому обліку;
  • та/або не уточнили персональні дані;
  • та/або перебувають у розшуку за порушення правил ВО, законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію.

Водночас строк бронювання таких осіб не може перевищувати 45 календарних днів із моменту укладання трудового договору. Подібне працевлаштування не вважатиметься порушенням посадовими особами підприємства законодавчих вимог.

Правила розрахунку резервів від НБУ

З 10 грудня Національний банк планує вдосконалити механізм розрахунку обов'язкових резервів для підвищення ефективності монетарної політики. В листопаді регулятор уже виключив із системи примусово вилучені та санкційні кошти.

З метою стимулювання довгострокового фінансування НБУ також виключить з розрахунку залучені банками кредити терміном понад 1 рік від юридичних осіб-нерезидентів, якщо в їх статутному капіталі (склад акціонерів) присутня іноземна держава або частка міжнародних фінансових організацій становить не менше 10%.

Нагадаємо, НБУ не планує випускати в обіг купюри по 5 000 грн. У 2008 році Нацбанк надрукував презентаційні вироби з зображенням Пантелеймона Куліша, однак вони не мають номіналу та не вважаються платіжним засобом.

Також ми писали, що пенсіонери зобов’язані повідомляти ПФУ про зміну паспорта, прізвища, контактів, банківських реквізитів чи статусу зайнятості протягом 10 днів. Якщо цього не зробити, можливі проблеми з виплатами.

НБУ пенсії фінанси нововведення працевлаштування
Єлизавета Супівська - редактор
Автор:
Єлизавета Супівська
