Україна
Головна Економіка В НБУ відреагували на "купюру 5000 грн" — чи буде новий номінал

В НБУ відреагували на "купюру 5000 грн" — чи буде новий номінал

Ua ru
Дата публікації: 18 листопада 2025 12:35
Оновлено: 11:07
Нова купюра 5000 грн — в НБУ дали чітку відповідь про випуск грошей
Купюра "Пантелеймон Куліш". Фото: OLX

В українському інформаційному просторі з’явилася новина про випуск "нової банкноти 5 000 гривень". На відео, поширене в інтернет-мережі, продемонстрували дизайн купюри нібито від Національного банку. Проте регулятор відреагував на ситуацію і пояснив, що не так із "новим номіналом".

Про це розповіла пресслужба НБУ в офіційному Telegram-каналі.

Читайте також:

Купюра номіналом 5 000 грн

В інтернет-мережі опублікували відео з гучним заголовком "Нові 5 000 грн", що змусило українців замислитися: невже НБУ планує випустити в обіг великий номінал? Однак регулятор запевнив, що інформація, подана в ролику, не відповідає дійсності.

Купюра справді була надрукована Банкнотно-монетним двором Національного банку, проте це сталося в далекому 2008 році. Тоді регулятор випустив спеціальний презентаційний виріб "Пантелеймон Куліш" для демонстрації своїх технологічних можливостей. Його реалізували виключно в сувенірних буклетах для рекламних цілей.

"Цей виріб є друкованою продукцією, виготовленою БМД НБУ, але не є банкнотою — не містить позначення номіналу та назви грошової одиниці України "гривня", тому не може бути введений в обіг як платіжний засіб (і не планується!)", — написали в Нацбанку.

Більше того, на папері спеціально розмістили написи "ПРЕЗЕНТАЦІЙНА", "НЕ МОЖЕ БУТИ ВИКОРИСТАНО ЯК ЗАСІБ ПЛАТЕЖУ", аби уникнути спекулятивних новин і дезінформації. За уточненням регулятора, випуск номіналу 5 000 грн наразі не планується, а дизайн не перебуває в розробці.

Що зображено на купюрі "Пантелеймон Куліш"

Як зрозуміло з назви, банкноту присвятили видатному українському літератору, перекладачу і громадському діячу. Пантелеймона Куліша вважають одним із піонерів сучасної української мови. Також купюра містить зображення палацу Тарновських у Качанівці (Чернігівська область), який свого часу слугував осередком культурного життя, а нині є популярним туристичним об’єктом.

Плюс елементом дизайну стали рядки, написані Пантелеймоном Кулішем ("Солониця"):

"Виростайте, дітки,

В щасливу годину,

Ой рятуйте-визволяйте

Ще раз Україну!".

Зазначимо, станом на кінець 2025 року в обігу перебувають банкноти номіналом 20, 50, 100, 200, 500 та 1000 грн. А поступово вилучаються з ужитку купюри номіналом 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200 і 500 грн різних років емісії.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, в українців можуть вилучити купюри долара та євро, якщо в банку/обміннику виникнуть сумніви стосовно справжності валюти. Кошти відправляють на безплатне дослідження в НБУ.

Також ми писали, що в Україні різко зріс обсяг готівки — до 890,1 млрд гривень. Це пов’язують із посиленими атаками РФ і ризиком тривалих відключень світла. Найбільше в обігу банкнот 500 грн і монет 1 грн.

НБУ гроші Пантелеймон Куліш банкнота купюра
Єлизавета Супівська - редактор
Автор:
Єлизавета Супівська
