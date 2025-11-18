Видео
Україна
Видео

В НБУ отреагировали на "купюру 5000 грн" — будет ли новый номинал

В НБУ отреагировали на "купюру 5000 грн" — будет ли новый номинал

Ua ru
Дата публикации 18 ноября 2025 12:35
обновлено: 11:07
Новая купюра 5000 грн — в НБУ дали четкий ответ о выпуске денег
Купюра "Пантелеймон Кулиш". Фото: OLX

В украинском информационном пространстве появилась новость о выпуске "новой банкноты 5 000 гривен". На видео, распространенном в интернет-сети, продемонстрировали дизайн купюры якобы от Национального банка. Однако регулятор отреагировал на ситуацию и объяснил, что не так с "новым номиналом".

Об этом рассказала пресс-служба НБУ в официальном Telegram-канале.

Читайте также:

Купюра номиналом 5 000 грн

В интернет-сети опубликовали видео с громким заголовком "Новые 5 000 грн", что заставило украинцев задуматься: неужели НБУ планирует выпустить в обращение крупный номинал? Однако регулятор заверил, что информация, поданная в ролике, не соответствует действительности.

Купюра была напечатана Банкнотно-монетным двором Национального банка, однако это произошло в далеком 2008 году. Тогда регулятор выпустил специальное презентационное изделие "Пантелеймон Кулиш" для демонстрации своих технологических возможностей. Его реализовали исключительно в сувенирных буклетах для рекламных целей.

"Это изделие является печатной продукцией, изготовленной БМД НБУ, но не является банкнотой — не содержит обозначения номинала и названия денежной единицы Украины "гривна", поэтому не может быть введено в обращение как платежное средство (и не планируется!)", — написали в Нацбанке.

Более того, на бумаге специально разместили надписи "ПРЕЗЕНТАЦИОННАЯ", "НЕ МОЖЕТ БЫТЬ ИСПОЛЬЗОВАНО КАК СРЕДСТВО ПЛАТЕЖА", чтобы избежать спекулятивных новостей и дезинформации. По уточнению регулятора, выпуск номинала 5 000 грн пока не планируется, а дизайн не находится в разработке.

Что изображено на купюре "Пантелеймон Кулиш"

Как понятно из названия, банкноту посвятили выдающемуся украинскому литератору, переводчику и общественному деятелю. Пантелеймона Кулиша считают одним из пионеров современного украинского языка. Также купюра содержит изображение дворца Тарновских в Качановке (Черниговская область), который в свое время служил центром культурной жизни, а ныне является популярным туристическим объектом.

Плюс элементом дизайна стали строки, написанные Пантелеймоном Кулишем ("Солоница"):

"Виростайте, дітки,

В щасливу годину,

Ой рятуйте-визволяйте

Ще раз Україну!".

Отметим, по состоянию на конец 2025 года в обращении находятся банкноты номиналом 20, 50, 100, 200, 500 и 1000 грн. А постепенно изымаются из употребления купюры номиналом 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200 и 500 грн разных лет эмиссии.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, в украинцев могут изъять купюры доллара и евро, если в банке/обменнике возникнут сомнения относительно подлинности валюты. Денги отправляют на бесплатное исследование в НБУ.

Также мы писали, что в Украине резко вырос объем наличных — до 890,1 млрд гривен. Это связывают с усиленными атаками РФ и риском длительных отключений света. Больше всего в обращении банкнот 500 грн и монет 1 грн.

НБУ деньги Пантелеймон Кулиш банкнота купюра
Елизавета Супивская - редактор
Автор:
Елизавета Супивская
