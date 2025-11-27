Денежные выплаты и работа — какие нововведения ждут украинцев в декабре 2025

Украинские гривны. Фото: Unsplash

Декабрь принесет украинцам несколько весомых изменений, связанных с финансами. Нововведения коснутся денежных выплат, трудоустройства и банковской системы. Не помешает узнать, с чем столкнутся наши граждане в первый месяц зимы 2025 года.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, какие три главных нововведения придут в Украину вместе с декабрем.

Увеличенные доплаты к пенсиям

Кабинет Министров принял постановление № 1499, которым утвердил повышение ежемесячных доплат к пенсиям нетрудоспособным членам семей Героев Небесной Сотни. С 1 декабря 2025 года суммы вырастут до 12 971 грн. Если в семье есть двое или более нетрудоспособных лиц, то деньги будут распределяться поровну.

Также был уточнен перечень украинцев, имеющих право на ежемесячную доплату. Отныне денежное обеспечение принадлежит не только людям с пенсиями в случае потери кормильца, но и тем, кто получает пенсию по возрасту или по инвалидности (назначенную согласно закону "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании").

Изменения для работодателей

С 4 декабря вступит в силу новая редакция закона "Об организации трудовых отношений в условиях военного положения". Статью 2 дополнили нормой о заключении трудового договора с военнообязанными сотрудниками на критически важных предприятиях, даже если они нарушили правила воинского учета.

Совсем скоро работодатели получат право на период прохождения испытательного срока при приеме на работу заключать трудовые договоры и бронировать людей, которые:

не имеют должным образом оформленных военно-учетных документов;

и/или не состоят на воинском учете;

и/или не уточнили персональные данные;

и/или находятся в розыске за нарушение правил ВО, законодательства об обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации.

При этом срок бронирования таких лиц не может превышать 45 календарных дней с момента заключения трудового договора. Подобное трудоустройство не будет считаться нарушением должностными лицами предприятия законодательных требований.

Правила расчета резервов от НБУ

С 10 декабря Национальный банк планирует усовершенствовать механизм расчета обязательных резервов для повышения эффективности монетарной политики. В ноябре регулятор уже исключил из системы принудительно изъятые и санкционные средства.

С целью стимулирования долгосрочного финансирования НБУ также исключит из расчета привлеченные банками кредиты сроком более 1 года от юридических лиц-нерезидентов, если в их уставном капитале (составе акционеров) присутствует иностранное государство или доля международных финансовых организаций составляет не менее 10%.

Напомним, НБУ не планирует выпускать в обращение купюры по 5 000 грн. В 2008 году Нацбанк напечатал презентационные изделия с изображением Пантелеймона Кулиша, однако они не имеют номинала и не считаются платежным средством.

Также мы писали, что пенсионеры обязаны сообщать ПФУ об изменении паспорта, фамилии, контактов, банковских реквизитов или статуса занятости в течение 10 дней. Если этого не сделать, возможны проблемы с выплатами.