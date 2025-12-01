Видео
Главная Военная экономика Один месяц за три — как участие в боях влияет на военную пенсию

Один месяц за три — как участие в боях влияет на военную пенсию

Дата публикации 1 декабря 2025 05:54
Как боевые действия засчитываются в выслугу лет для пенсии — объяснение Минобороны
Деньги у военнослужащего. Фото: Новини.LIVE

Участие в боевых действиях влияет на формирование выслуги лет для назначения военной пенсии. Этот вопрос приобретает все большую актуальность, поскольку защитники, которые служат с первых дней полномасштабной войны, приближаются к пенсионному стажу, необходимому для получения выплат.

Соответствующие разъяснения предоставило Министерство обороны Украины.

Читайте также:

Какие условия для назначения военной пенсии

Право на пенсию за выслугу лет имеют военнослужащие, прослужившие 25 лет и более. Однако ключевым фактором является то, как именно исчисляется эта выслуга — и здесь участие в боевых действиях имеет существенный вес.

Закон "О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц" устанавливает: периоды службы, в течение которых военные непосредственно участвуют в мероприятиях обороны Украины во время военного положения, засчитываются в льготном порядке.

Один месяц — за три: как работает льготный стаж

В разъяснении Минобороны указано, что каждый месяц службы, проведенный в районе боевых действий или охваченной военными событиями территории, засчитывается в выслугу как три месяца. Этот коэффициент применяется только в период, когда военный выполнял задачи, связанные с обеспечением обороны государства, защитой населения и сдерживанием российской агрессии.

Таким образом, полгода реального участия в боевых действиях приравнивается к полутора годам выслуги, а год — к трем календарным годам.

Как фиксируется участие в боевых действиях

Во избежание ошибок в будущих расчетах пенсий, командиры воинских частей и подразделений обязаны вносить в личные дела подчиненных специальные справки об их непосредственном участии в боевых или оборонительных мероприятиях. Эти документы подтверждают:

  • периоды пребывания в районах выполнения задач,
  • характер выполняемых обязанностей,
  • обстоятельства, подтверждающие участие в мероприятиях обороны.

Именно эти справки станут основой для Пенсионного фонда при исчислении льготной выслуги и назначения военной пенсии.

Напомним, в Украине с декабря украинцев ждет несколько нововведений относительно выплат пенсий и не только.

Кроме того, редакция Новини.LIVE объясняла, какие пенсии могут получить украинцы с 40-летним стажем в 2025 году.

