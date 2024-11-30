Бронювання працівників — нові правила подачі списків

Чоловік виготовляє протимінні черевики. Фото: УНІАН

В Україні з 1 грудня 2024 року набудуть чинності зміни у порядку бронювання від мобілізації працівників критично важливих підприємств. Низка змін стосуватиметься не лише працівників, а й роботодавців.

Як подавати списки працівників на бронювання з 1 грудня розповіли юристка Карина Підмурняк.

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Як подавати списки працівників на бронювання

Подача списків працівників, яких пропонують для бронювання, відтепер здійснюється керівником критично важливого підприємства або установи, або уповноваженою особою. Всі процеси відбуватимуться виключно в електронній формі через Єдиний державний вебпортал електронних послуг "Дія".

Якщо у підприємства немає коду ЄДРПОУ або технічних можливостей для роботи з порталом "Дія", подання списків проводиться через державний орган, який визнав підприємство критично важливим.

Для представництв донорських організацій та виконавців міжнародних проектів подання здійснюється через Секретаріат Кабінету Міністрів України. В таких випадках уповноважений орган подає список через "Дію" від імені відповідного підприємства чи установи.

Як довго триватиме перевід працівників на військовий облік

Після створення списку на порталі "Дія" автоматично переводять військовозобов’язаних працівників на спеціальний військовий облік протягом 72 годин. Це діє на весь період відстрочки, якщо дотримано вимог для бронювання.

Чи мають роботодавці інформувати про зміни даних працівників

Додатково роботодавцям наголошують на необхідності оперативного внесення інформації до Пенсійного фонду України. Усі дані про військовозобов’язаних працівників мають бути подані не пізніше наступного дня після таких змін: прийняття чи звільнення з роботи, переведення між підрозділами або на іншу посаду, поновлення на роботі, а також призупинення чи відновлення трудових відносин.

Нагадаємо, юристи пояснили, чи можуть забронювати від мобілізації працівника, який перебуває в розшуку ТЦК та СП.

Також ми писали про те, які критерії мають бути дотримані, щоб підприємство вважали критичним та дозволяли бронювати працівників на ньому.