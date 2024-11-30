Бронирование работников — новые правила подачи списков

Мужчина производит противоминные ботинки. Фото: УНИАН

В Украине с 1 декабря 2024 вступят в силу изменения в порядке бронирования от мобилизации работников критически важных предприятий. Ряд изменений будет касаться не только работников, но и работодателей.

Как подавать списки работников на бронирование с 1 декабря рассказали юрист Карина Пидмурняк.

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Как подавать списки работников на бронирование

Подача списков работников, предлагаемых для бронирования, теперь осуществляется руководителем критически важного предприятия или учреждения, или уполномоченным лицом. Все процессы будут проходить исключительно в электронной форме через Единый государственный вебпортал электронных услуг "Дія".

Если у предприятия нет кода ЕГРПОУ или технических возможностей для работы с порталом "Дія, представление списков проводится через государственный орган, признавший предприятие критически важным.

Для представительств донорских организаций и исполнителей международных проектов представление осуществляется через Секретариат Кабинета министров Украины. В таких случаях уполномоченный орган представляет список через "Дію" от имени соответствующего предприятия или учреждения.

Как долго продлится перевод работников на военный учет

После создания списка на портале "Дія" автоматически переводят военнообязанных работников на специальный военный учет в течение 72 часов. Это действует на весь период отсрочки, если соблюдены требования для бронирования.

Должны ли работодатели информировать об изменениях данных работников

Дополнительно работодатели отмечают необходимость оперативного внесения информации в Пенсионный фонд Украины. Все данные о военнообязанных работниках должны быть представлены не позднее следующего дня после следующих изменений: принятие или увольнение с работы, перевод между подразделениями или на другую должность, возобновление на работе, а также приостановление или возобновление трудовых отношений.

Напомним, юристы объяснили, могут ли забронировать от мобилизации находящегося в розыске ТЦК и СП работника.

Также мы писали о том, какие критерии должны соблюдаться, чтобы предприятие считали критическим и позволяли бронировать работников на нем.