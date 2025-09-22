Відео
Україна
Головна Військова економіка Нова вакансія в "Азові" — потрібні знавці акумуляторів

Нова вакансія в "Азові" — потрібні знавці акумуляторів

Ua ru
Дата публікації: 22 вересня 2025 03:26
Робота в "Азов" — які умови праці бригада пропонує акумуляторникам
Українські військовослужбовці. Фото: 128-а ОГШБр

Бригада спецпризначення "Азов" шукає у свої батальйони та інші підрозділи людей, які знають конструкції акумуляторних батарей. Йдеться про акумуляторників.

Відповідну вакансію розмістили на сайті пошуку роботи Work.ua в суботу, 20 вересня.

Читайте також:
"Азов" шукає акумуляторників
Скриншот вакансії з Work.ua

Обов'язки акумуляторника та вимоги до кандидатів на посаду

Акумуляторник має ремонтувати та обслуговувати акумуляторні батаре, працювати з високоточними приладами.

На роботу запрошують людей, які знають техніку безпеки й конструкції акумуляторних батарей, вміють ремонтувати й обслуговувати акумуляторні батареї та використовувати високоточні прилади. Від претендентів очікують сумлінного виконання поставлених задач і готовності до роботи як у тилу, так і в зоні бойових дій.

Умови роботи

Азовці пропонують працівникам мобілізацію до кінця воєнного стану або службу за контрактом. Грошове забезпечення становитиме від 27 тисяч гривень до 127 тисяч гривень. У разі виконання обов’язків у зоні бойових дій фахівець щодня отримуватиме доплату — 3 300 гривень.

Які ще спеціалісти потрібні у бригаді "Азов"

Нагадаємо, в "Азові" бракує абдомінальних, торакальних та судинних хірургів. Обійняти таку посаду можуть люди, які мають вищу медичну освіту й щонайменше два роки працювали за фахом.

Також до війська запрошують людей, які вміють проводити заняття з бойової підготовки та спецпідготовки. Йдеться про головних сержантів взводу РЕБ.

робота бригада "Азов" вакансії військовослужбовці 12 бригада "Азов"
Вікторія Козир - редактор
Автор:
Вікторія Козир
