Робота в "Азов" — які умови праці бригада пропонує акумуляторникам

Бригада спецпризначення "Азов" шукає у свої батальйони та інші підрозділи людей, які знають конструкції акумуляторних батарей. Йдеться про акумуляторників.

Відповідну вакансію розмістили на сайті пошуку роботи Work.ua в суботу, 20 вересня.

Обов'язки акумуляторника та вимоги до кандидатів на посаду

Акумуляторник має ремонтувати та обслуговувати акумуляторні батаре, працювати з високоточними приладами.

На роботу запрошують людей, які знають техніку безпеки й конструкції акумуляторних батарей, вміють ремонтувати й обслуговувати акумуляторні батареї та використовувати високоточні прилади. Від претендентів очікують сумлінного виконання поставлених задач і готовності до роботи як у тилу, так і в зоні бойових дій.

Умови роботи

Азовці пропонують працівникам мобілізацію до кінця воєнного стану або службу за контрактом. Грошове забезпечення становитиме від 27 тисяч гривень до 127 тисяч гривень. У разі виконання обов’язків у зоні бойових дій фахівець щодня отримуватиме доплату — 3 300 гривень.

Які ще спеціалісти потрібні у бригаді "Азов"

Нагадаємо, в "Азові" бракує абдомінальних, торакальних та судинних хірургів. Обійняти таку посаду можуть люди, які мають вищу медичну освіту й щонайменше два роки працювали за фахом.

Також до війська запрошують людей, які вміють проводити заняття з бойової підготовки та спецпідготовки. Йдеться про головних сержантів взводу РЕБ.