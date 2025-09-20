Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяШтабДімАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITНерухомістьПромоСмакГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиFashionВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦКTravelКіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризмДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Військова економіка Є вакансія для керівника підрозділу РЕБ — що пропонує "Азов"

Є вакансія для керівника підрозділу РЕБ — що пропонує "Азов"

Ua ru
Дата публікації: 20 вересня 2025 03:26
Азов запрошує у свої лави керівників групи РЕБ і пропонує гарні умови
Боєць ЗСУ з дроном. Ілюстративне фото: Генштаб ЗСУ

Бригада спецпризначення "Азов" шукає у свої батальйони та інші підрозділи людей, які знаються на управлінні засобами РЕБ та вміють керувати колективом. Йдеться про головних сержантів взводу РЕБ.

Відповідну вакансію розмістили на сайті пошуку роботи Work.ua.

Реклама
Читайте також:
Є вакансія для керівника підрозділу РЕБ — що пропонує "Азов" - фото 1
Оголошення про вакансію в "Азов". Фото: Скриншот

Які будуть обов’язки:

  • проводити заняття з бойової та спеціальної підготовки;
  • вести графік чергування особового складу взводу;
  • вести облік озброєння взводу;
  • виконання завдань всебічного забезпечення взводу (своєчасне поповнення ПММ, продовольства, речового майна в інтересах особового складу взводу);
  • у разі відсутності командира взводу виконувати його обов’язки.

Вимоги до кандидатів

  • проходження військової служби на командирській посаді (від командира відділення);
  • технічна освіта\незакінчена технічна освіта (або математичний склад розуму);
  • наявність посвідчення водія категорії В;
  • володіння базовими офісними програмами на ПК (MS Office) на початковому рівні (редагування документів).

Умови служби

Азовці пропонують працівникам мобілізацію до кінця воєнного стану або службу за контрактом. Грошове забезпечення становитиме від 27 тисяч гривень до 127 тисяч гривень. У разі виконання обов’язків у зоні бойових дій фахівець щодня отримуватиме доплату — 3 300 гривень. 

Хто ще потрібен в "Азові"

Нагадаємо, в "Азові" бракує автоелектриків. Обійняти таку посаду можуть ті, хто щонайменше рік працював за цією спеціальністю, вміє діагностувати несправності в автомобілях і виправляти їх.

Також до лав бригади запрошують людей, які знаються на дизайні. Потрібні графічні дизайнери.

робота бригада "Азов" дрони вакансії РЕБ 12 бригада "Азов"
Вікторія Козир - редактор
Автор:
Вікторія Козир
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації