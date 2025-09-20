Азов запрошує у свої лави керівників групи РЕБ і пропонує гарні умови

Боєць ЗСУ з дроном. Ілюстративне фото: Генштаб ЗСУ

Бригада спецпризначення "Азов" шукає у свої батальйони та інші підрозділи людей, які знаються на управлінні засобами РЕБ та вміють керувати колективом. Йдеться про головних сержантів взводу РЕБ.

Відповідну вакансію розмістили на сайті пошуку роботи Work.ua.

Реклама

Читайте також:

Оголошення про вакансію в "Азов". Фото: Скриншот

Які будуть обов’язки:

проводити заняття з бойової та спеціальної підготовки;

вести графік чергування особового складу взводу;

вести облік озброєння взводу;

виконання завдань всебічного забезпечення взводу (своєчасне поповнення ПММ, продовольства, речового майна в інтересах особового складу взводу);

у разі відсутності командира взводу виконувати його обов’язки.

Вимоги до кандидатів

проходження військової служби на командирській посаді (від командира відділення);

технічна освіта\незакінчена технічна освіта (або математичний склад розуму);

наявність посвідчення водія категорії В;

володіння базовими офісними програмами на ПК (MS Office) на початковому рівні (редагування документів).

Умови служби

Азовці пропонують працівникам мобілізацію до кінця воєнного стану або службу за контрактом. Грошове забезпечення становитиме від 27 тисяч гривень до 127 тисяч гривень. У разі виконання обов’язків у зоні бойових дій фахівець щодня отримуватиме доплату — 3 300 гривень.

Хто ще потрібен в "Азові"

Нагадаємо, в "Азові" бракує автоелектриків. Обійняти таку посаду можуть ті, хто щонайменше рік працював за цією спеціальністю, вміє діагностувати несправності в автомобілях і виправляти їх.

Також до лав бригади запрошують людей, які знаються на дизайні. Потрібні графічні дизайнери.