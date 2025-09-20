Видео
Есть вакансия для руководителя группы РЭБ — что предлагает "Азов"

Есть вакансия для руководителя группы РЭБ — что предлагает "Азов"

Ua ru
Дата публикации 20 сентября 2025 03:26
Азов приглашает в свои ряды руководителей группы РЭБ и предлагает хорошие условия
Боец ВСУ с дроном. Иллюстративное фото: Генштаб ВСУ

Бригада спецназначения "Азов" ищет в свои батальоны и другие подразделения людей, которые разбираются в управлении средствами РЭБ и умеют управлять коллективом. Речь идет о главных сержантах взвода РЭБ.

Соответствующую вакансию разместили на сайте поиска работы Work.ua.

Читайте также:
Є вакансія для керівника підрозділу РЕБ — що пропонує "Азов" - фото 1
Объявление о вакансии в "Азов". Фото: Скриншот

Какие будут обязанности:

  • проводить занятия по боевой и специальной подготовке;
  • вести график дежурства личного состава взвода;
  • вести учет вооружения взвода;
  • выполнение задач всестороннего обеспечения взвода (своевременное пополнение ГСМ, продовольствия, вещевого имущества в интересах личного состава взвода);
  • в случае отсутствия командира взвода выполнять его обязанности.

Требования к кандидатам

  • прохождение военной службы на командирской должности (от командира отделения);
  • техническое образование\незаконченное техническое образование (или математический склад ума);
  • наличие водительского удостоверения категории В;
  • владение базовыми офисными программами на ПК (MS Office) на начальном уровне (редактирование документов).

Условия службы

Азовцы предлагают работникам мобилизацию до конца военного положения или службу по контракту. Денежное обеспечение составит от 27 тысяч гривен до 127 тысяч гривен. В случае выполнения обязанностей в зоне боевых действий специалист ежедневно будет получать доплату - 3 300 гривен.

Кто еще нужен в "Азове"

Напомним, в "Азове" не хватает автоэлектриков. Занять такую должность могут те, кто минимум год работал по этой специальности, умеет диагностировать неисправности в автомобилях и исправлять их.

Также в ряды бригады приглашают людей, которые разбираются в дизайне. Требуются графические дизайнеры.

Виктория Козырь - редактор
Автор:
Виктория Козырь
