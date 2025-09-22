Работа в "Азове" — какие условия труда бригада предлагает аккумуляторщикам

Украинские военнослужащие. Фото: 128-я ОГШБр

Бригада спецназначения "Азов" ищет в свои батальоны и другие подразделения людей, которые знают конструкции аккумуляторных батарей. Речь идет об аккумуляторщиках.

Соответствующую вакансию разместили на сайте поиска работы Work.ua в субботу, 20 сентября.

Обязанности аккумуляторщика и требования к кандидатам на должность

Аккумуляторщик должен ремонтировать и обслуживать аккумуляторные батареи, работать с высокоточными приборами.

На работу приглашают людей, которые знают технику безопасности и конструкции аккумуляторных батарей, умеют ремонтировать и обслуживать аккумуляторные батареи и использовать высокоточные приборы. От претендентов ожидают добросовестного выполнения поставленных задач и готовности к работе как в тылу, так и в зоне боевых действий.

Условия работы

Азовцы предлагают работникам мобилизацию до конца военного положения или службу по контракту. Денежное обеспечение составит от 27 тысяч гривен до 127 тысяч гривен. В случае выполнения обязанностей в зоне боевых действий специалист ежедневно будет получать доплату — 3 300 гривен.

Какие еще специалисты нужны в бригаде "Азов"

Напомним, в "Азове" не хватает абдоминальных, торакальных и сосудистых хирургов. Занять такую должность могут люди, которые имеют высшее медицинское образование и не менее двух лет работали по специальности.

Также в войско приглашают людей, умеющих проводить занятия по боевой подготовке и спецподготовке. Речь идет о главных сержантах взвода РЭБ.